Uma amiga de Angelita Manoela Rodrigues, 40, morta a facadas pelo companheiro dentro de um supermercado na zona norte de São Paulo, no domingo (16), diz que o casal tinha relacionamento conturbado, marcado por ameaças e violência doméstica. "Ela sempre ia trabalhar com a cara machucada. Todo mundo na empresa sabia", diz Leila Lira, 45.

Leila conta que Angelita e Lafayete Gonzaga da Silva, 40, estavam juntos havia dez anos.

"Ele era agressivo, dominador, humilhava ela na frente de todo mundo", afirma.