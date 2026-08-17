Em junho de 2025, o tradicional Clube Atlético Juventus, da Mooca, em São Paulo, aprovou a constituição de uma SAF (Sociedade Anônima do Futebol), em um projeto com investimentos previstos de meio bilhão de reais no departamento de futebol profissional.

Cerca de um ano depois, a centenária agremiação é alvo de investigações da Polícia Civil por suspeitas de intimidações e desvios de dinheiro relacionado à operação por parte de dirigentes do clube social. A informação foi publicada inicialmente pelo GE e confirmada pela Folha.

De acordo com as apurações preliminares da Polícia Civil, há suspeitas de que parte do dinheiro que entrou no clube por causa da venda da SAF nos últimos meses tenha sido desviado irregularmente para as contas do presidente do Juventus, Tadeu Deradeli, e do presidente do Conselho Deliberativo, Carlos Eduardo Gomes Pedroso.