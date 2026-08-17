A dentista Giulia Melo Falcão Vel Kos, 27, disse que foram os vizinhos que a ajudaram em meio às agressões que atribui ao marido, o empresário Ivo Vel Kos, 48, na madrugada de sábado (15), em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. Os moradores a acolheram e acionaram a polícia, contou ela.

A dentista afirma que a ajuda ocorreu após tentar pedir socorro a um segurança particular que trabalhava na rua onde o casal mora. Ela diz que o profissional não agiu para impedir as agressões e diz que ele chegou a ajudar o marido a levá-la em direção à residência contra a sua vontade, como mostram imagens captadas por câmeras de segurança voltadas para a rua.

A reportagem não conseguiu identificar o segurança. O veículo que aparece na rua no momento da agressão é do Grupo Previx. Procurada pela reportagem pelo WhatsApp nesta tarde, a empresa não respondeu. Pelo telefone fixo, um funcionário pediu um número para retornar quando houvesse resposta, o que não aconteceu até o horário de publicação.