Um homem de 48 anos foi preso, nesta segunda-feira (17), em Sorocaba, no interior de São Paulo, por suspeita de tentativa de feminicídio contra a companheira, de 32 anos. O caso aconteceu na noite de sábado (15), no município de Sarapuí, e ele era considerado foragido desde então.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito incendiou um carro com a companheira dentro. Ela sofreu queimaduras em diversas partes do corpo e foi levada a um hospital em Itapetininga, em estado grave. Depois teve de ser transferida para a capital paulista. Ela segue internada.

O homem foi identificado como Angelo Gabriel Vieira Machado, diz a investigação.