Homem é preso suspeito de atear fogo na mulher no interior de SP
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Um homem de 48 anos foi preso, nesta segunda-feira (17), em Sorocaba, no interior de São Paulo, por suspeita de tentativa de feminicídio contra a companheira, de 32 anos. O caso aconteceu na noite de sábado (15), no município de Sarapuí, e ele era considerado foragido desde então.
Segundo a Polícia Civil, o suspeito incendiou um carro com a companheira dentro. Ela sofreu queimaduras em diversas partes do corpo e foi levada a um hospital em Itapetininga, em estado grave. Depois teve de ser transferida para a capital paulista. Ela segue internada.
O homem foi identificado como Angelo Gabriel Vieira Machado, diz a investigação.
Ainda de acordo com os policiais, ele fugiu pela mata e foi encontrado dois dias depois na casa de familiares em Sorocaba. O mandado de prisão é temporário por 30 dias.
Questionada, a polícia não respondeu se ele tem defesa constituída. A reportagem não conseguiu localizar seus advogados.
Machado atuava como motorista na Prefeitura de Sarapuí. A gestão municipal disse que acompanha o caso e que tomará as medidas administrativas cabíveis.