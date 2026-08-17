A defesa do influenciador Bruno Alexssander Souza da Silva, conhecido como Buzeira, 30, conseguiu nesta segunda-feira (17) a aprovação de dois habeas corpus para libertá-lo após dez meses preso no Centro de Detenção Provisória de Caiuá, no interior de São Paulo.

Segundo o advogado Eugenio Malavasi, que faz a defesa de Buzeira, o primeiro habeas corpus concedido foi para o relaxamento da prisão por excesso de prazo, devido ao cancelamento de audiências marcadas.

O segundo foi para discutir efetivamente a prisão preventiva, que já durava dez meses.