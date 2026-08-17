TRF concede habeas corpus e Buzeira deixará prisão após 10 meses
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A defesa do influenciador Bruno Alexssander Souza da Silva, conhecido como Buzeira, 30, conseguiu nesta segunda-feira (17) a aprovação de dois habeas corpus para libertá-lo após dez meses preso no Centro de Detenção Provisória de Caiuá, no interior de São Paulo.
Segundo o advogado Eugenio Malavasi, que faz a defesa de Buzeira, o primeiro habeas corpus concedido foi para o relaxamento da prisão por excesso de prazo, devido ao cancelamento de audiências marcadas.
O segundo foi para discutir efetivamente a prisão preventiva, que já durava dez meses.
"Agora ele vai seguir respondendo em liberdade e participando das audiências. Solto é tudo mais tranquilo", diz Malavasi.
O TRF-3 (Tribunal Regional Federal da 3ª Região) confirmou que a Quinta Turma concedeu o habeas corpus na noite desta segunda, mas com a imposição de medidas cautelares. O processo corre em segredo de Justiça.
A expectativa é que Buzeira deixe o centro de detenção provisória na manhã desta terça-feira (18), após os trâmites do sistema judicial.
Ele foi preso no dia 14 de outubro de 2025 pela Polícia Federal em Igaratá, no Vale do Paraíba, durante operação contra quadrilha de lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas por meio de bets.
Buzeira, um dos alvos da Operação Narco Bet, era conhecido por utilizar as redes sociais para divulgar jogos de apostas e investimentos em criptomoedas.
O influenciador acumula 14,4 milhões de seguidores no Instagram, cerca de 1 milhão a menos que na época em que foi preso. Na sua conta, ele ostenta dezenas de carros, mansões, dinheiro e viagens.
Além disso, exibe fotos com diversos famosos como Neymar, Virginia Fonseca, Zé Felipe e o rapper Oruam.
Ele ganhou notoriedade em 2023 ao presentear o jogador Neymar com um cordão de ouro estimado em R$ 2 milhões. Na ocasião, ele tinha 4,5 milhões de seguidores no Instagram.
Natural do bairro de Itaquera (zona leste de SP), Buzeira tentou seguir carreira como jogador de futebol e MC, mas não teve sucesso. Trabalhou em restaurante e numa empresa de comércio exterior, mas foi demitido na pandemia. Depois disso, ele começou a fazer rifas e sorteios nas redes.
O influenciador chegou a ser citado pela PF em investigação sobre jogos de loteria, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha.
A ação foi desdobramento da Operação Narco Vela, que ocorreu em abril do ano passado e teve como foco a repressão ao tráfico de entorpecentes por via marítima a partir do litoral brasileiro.
No dia da prisão de Buzeira, a Polícia Federal cumpriu 11 ordens de prisão e 19 mandados de busca e apreensão, sendo um em Itajaí (SC); quatro em Mogi das Cruzes, dois em Bertioga, três em São Paulo, três em Santos, dois em Barueri, um em Birigui, um em Igaratá (SP); um no Rio de Janeiro; e um em Lagoa Santa (MG).
A operação contou, ainda, com a cooperação da Polícia Criminal Federal da Alemanha (Bundeskriminalamt-BKA), responsável por cumprir mandado de prisão cautelar contra um dos investigados atualmente em território alemão.
Segundo a PF, parte do dinheiro movimentado teria sido direcionada para estruturas empresariais vinculadas ao setor de apostas eletrônicas, as chamadas bets.