Cristiano Ronaldo afirmou que sua carreira está bem perto de terminar "depois de 25 anos de muito sacrifício".

"Este é provavelmente o meu último ano no futebol, e quero deixar um legado espetacular", disse em entrevista à revista Vogue, que destacou o discreto casamento do atleta com Georgina Rodríguez no último dia 11.

Atualmente no Al Nassr, da Arábia Saudita, o atacante português de 41 anos afirma que já tem outros trabalhos para não sentir falta do futebol. Ele tem contrato com o clube até o fim da temporada 2026/27 do futebol saudita, que segue o calendário europeu.