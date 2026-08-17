'É provavelmente meu último ano no futebol', afirma CR7
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Cristiano Ronaldo afirmou que sua carreira está bem perto de terminar "depois de 25 anos de muito sacrifício".
"Este é provavelmente o meu último ano no futebol, e quero deixar um legado espetacular", disse em entrevista à revista Vogue, que destacou o discreto casamento do atleta com Georgina Rodríguez no último dia 11.
Atualmente no Al Nassr, da Arábia Saudita, o atacante português de 41 anos afirma que já tem outros trabalhos para não sentir falta do futebol. Ele tem contrato com o clube até o fim da temporada 2026/27 do futebol saudita, que segue o calendário europeu.
"Como o futebol pode deixar um grande vazio, é preciso preencher o tempo de várias maneiras, não apenas de uma só", afirmou. "Tenho tantas coisas para me manter ocupado que é difícil citar apenas uma."
Cristiano se prepara para retornar à temporada depois de defender Portugal na Copa do Mundo da América do Norte.
Além do time saudita e da seleção portuguesa, Ronaldo fez história com as camisas de Sporting, Manchester United, Real Madrid e Juventus. É hoje um dos jogadores mais bem pagos do esporte mundial e ainda tem o sonho de alcançar os mil gols na carreira. Segundo dados extraoficiais, a conta hoje está em 976.
"Quero curtir o que conquistei, viajar mais, jogar mais padel, que eu adoro", afirmou.
'O amor da minha vida'
Cristiano Ronaldo e Georgina se casaram no salão da própria casa diante apenas de familiares. Dizem que farão no futuro um casamento para amigos e mais parentes. A data não foi por acaso. Foi quando completaram dez anos do dia em que se conheceram, fato que ocorreu dentro uma loja da Gucci, em Madri. Na ocasião, ela tinha 22 anos.
"Ela é o amor da minha vida, e eu acho que sou o dela. Eu acho que ela acha que eu sou o amor da vida dela", afirmou Ronaldo.