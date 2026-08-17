A Petrobras confirmou nesta segunda-feira (17) a descoberta de petróleo em águas profundas na costa do Amapá, na margem equatorial brasileira. A confirmação foi feita pela presidente da companhia, Magda Chambriard, durante entrevista coletiva no Oiapoque.

A descoberta foi feita no poço exploratório Morpho, localizado no bloco FZA-M-59, na Bacia da Foz do Amazonas. O poço fica a cerca de 175 quilômetros da costa do Amapá, em uma área com 2.886 metros de profundidade.

A Petrobras identificou a presença de petróleo durante a perfuração e mantém as operações no local para avaliar as características e o potencial da descoberta. A companhia informou que os trabalhos seguem com medidas de segurança e cuidados ambientais.