A Petrobras confirmou nesta segunda-feira (17) a descoberta de petróleo em águas profundas na costa do Amapá, na margem equatorial brasileira. A confirmação foi feita pela presidente da companhia, Magda Chambriard, durante entrevista coletiva no Oiapoque.
A descoberta foi feita no poço exploratório Morpho, localizado no bloco FZA-M-59, na Bacia da Foz do Amazonas. O poço fica a cerca de 175 quilômetros da costa do Amapá, em uma área com 2.886 metros de profundidade.
A Petrobras identificou a presença de petróleo durante a perfuração e mantém as operações no local para avaliar as características e o potencial da descoberta. A companhia informou que os trabalhos seguem com medidas de segurança e cuidados ambientais.
O bloco é operado integralmente pela Petrobras, que possui 100% de participação na área. A empresa adquiriu o bloco na 11ª Rodada de Licitações da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), realizada em 2013, sob regime de concessão.
Segundo a Petrobras, a exploração na região faz parte da estratégia de ampliar as reservas de petróleo e gás e garantir o atendimento à demanda nacional de energia durante o processo de transição energética.
Antes da coletiva, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e outras autoridades visitaram o Oiapoque e acompanharam informações sobre a operação da sonda que realiza a perfuração do poço Morpho, local da descoberta.
A Petrobras considera a descoberta um resultado da exploração da margem equatorial brasileira, área que inclui trechos da costa do Norte e Nordeste do país.