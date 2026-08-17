Imagens mostram agressões de empresário a dentista; VÍDEO
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Novas imagens de câmera de segurança mostram parte das agressões do empresário Ivo Vel Kos, 48, contra a esposa, a dentista Giulia Melo Falcão Vel Kos, 27, na noite de sexta-feira (14), por volta das 22h50, em Pinheiros, zona oeste de São Paulo.
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As imagens mostram a vítima sentada na calçada, perto de um poste de iluminação. Um veículo de segurança privada passa ao lado, mas não faz nada. Outro homem está na mesma calçada que a vítima e assiste à cena.
O empresário se aproxima da esposa, parece discutir com ela e tenta pegá-la pelo braço. Ela o empurra com as mãos e os pés.
Ivo desfere um soco na região do rosto. O homem que acompanhava a cena permanece imóvel. O empresário arrasta a mulher por um dos braços. O homem então se aproxima, pega no outro braço da vítima e ajuda o empresário a levá-la para dentro de casa mesmo com a mulher relutando.
Três pessoas caminham juntas na calçada de uma rua residencial à noite. Um carro escuro está estacionado à esquerda, próximo a uma árvore sem folhas. Casas com portões fechados e vegetação estão visíveis ao redor.
Ivo Vel Kos e outro homem levam a mulher para dentro de casa, mesmo sob relutância dela
O empresário foi preso em flagrante sob suspeita de agredir a mulher com socos e um taco de beisebol e ameaçá-la com uma arma de choque na madrugada de sábado (15). A prisão foi convertida em preventiva (sem prazo) após audiência de custódia.
O advogado Davi Gebara, que representa Ivo Kos, afirmou que a defesa não vai se manifestar neste momento, "em respeito a ambas as famílias". Ele é conhecido no mercado financeiro por ter sido sócio-fundador da antiga securitizadora Virgo, que atuava na região da Faria Lima. Em 2025, ele foi alvo de investigação por suspeita de fraude.
A dentista publicou um vídeo nas redes sociais em que aparece com ferimentos no rosto e afirma sofrer agressões do marido há dois anos. Nas imagens, ela mostra também um dos dedos, que diz ter sido quebrado durante as agressões.
"Essa é a situação que o meu marido me deixou, essa é a situação. Um dedo quebrado, meu rosto todo deformado. Esse é o homem sério de negócios, a família séria que vocês conhecem. Acabou o silêncio, chega", afirma.
Conforme o boletim de ocorrência, as agressões começaram quando o casal voltava de um jantar. A dentista afirmou à polícia que Kos passou a dar socos em seu rosto e corpo ainda dentro do carro.
Ela relatou que conseguiu sair do veículo e correu para pedir ajuda. Em seu depoimento, disse que o empresário foi atrás dela após retirar um taco de beisebol do porta-malas e a atingiu na mão direita.
A dentista afirmou que conseguiu pegar o taco e correu em direção a policiais militares que estavam nas proximidades. Conforme o registro policial, Kos entrou na residência e trancou a porta.
Ainda segundo o relato da mulher, o empresário estava com uma arma de choque e ameaçou matá-la caso tentasse entrar na casa. O boletim registra também que ele teria ameaçado "acabar com a vida" dela.
A dentista declarou à polícia que é casada com Kos há dois anos e sete meses e que os dois não têm filhos. Ela classificou o relacionamento como "extremamente turbulento" e afirmou que o marido seria "extremamente agressivo".
Empresário diz que foi atacado
Ivo Kos apresentou uma versão diferente à polícia. Ele negou ter agredido a mulher dentro do carro e afirmou que foi atacado por ela com socos e chutes.
No depoimento, o empresário disse que a discussão começou quando o casal voltava de um jantar. Afirmou também que a dentista teria ficado alterada após ingerir bebidas alcoólicas e começado a agredi-lo durante o trajeto.
Kos disse que parou o veículo para que a mulher descesse e afirmou que ela teria pegado uma pedra e quebrado os vidros dianteiro e traseiro do carro.
Na versão apresentada pelo empresário, foi a dentista quem retirou o taco de beisebol do porta-malas e tentou atingi-lo. Ele afirmou que colocou a mão na frente para se defender.
Kos disse ainda que, já na residência, a mulher teria quebrado uma garrafa de bebida alcoólica e tentado agredi-lo.
A autoridade policial determinou a prisão em flagrante do empresário sob suspeita de lesão corporal e ameaça, com aplicação da Lei Maria da Penha. Ele também foi indiciado pelos crimes.
Veja vídeo:
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