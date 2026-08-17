As imagens mostram a vítima sentada na calçada, perto de um poste de iluminação. Um veículo de segurança privada passa ao lado, mas não faz nada. Outro homem está na mesma calçada que a vítima e assiste à cena.

Novas imagens de câmera de segurança mostram parte das agressões do empresário Ivo Vel Kos, 48, contra a esposa, a dentista Giulia Melo Falcão Vel Kos, 27, na noite de sexta-feira (14), por volta das 22h50, em Pinheiros, zona oeste de São Paulo.

O empresário se aproxima da esposa, parece discutir com ela e tenta pegá-la pelo braço. Ela o empurra com as mãos e os pés.

Ivo desfere um soco na região do rosto. O homem que acompanhava a cena permanece imóvel. O empresário arrasta a mulher por um dos braços. O homem então se aproxima, pega no outro braço da vítima e ajuda o empresário a levá-la para dentro de casa mesmo com a mulher relutando.

Três pessoas caminham juntas na calçada de uma rua residencial à noite. Um carro escuro está estacionado à esquerda, próximo a uma árvore sem folhas. Casas com portões fechados e vegetação estão visíveis ao redor.

Ivo Vel Kos e outro homem levam a mulher para dentro de casa, mesmo sob relutância dela

O empresário foi preso em flagrante sob suspeita de agredir a mulher com socos e um taco de beisebol e ameaçá-la com uma arma de choque na madrugada de sábado (15). A prisão foi convertida em preventiva (sem prazo) após audiência de custódia.