Um carro invadiu a pista contrária, bateu de frente com uma carreta e provocou uma sequência de colisões seguida de explosão na BR-163, em Bandeirantes (MS), nesse domingo (16). Quatro pessoas morreram e seis ficaram feridas.
Imagens da câmera instalada numa carreta mostram o momento em que o carro entra na contramão e atinge a carreta carregada de couro. Com o impacto, o veículo de carga saiu da pista e atingiu outra carreta, que transportava combustível. Em seguida, houve a explosão.
O incêndio também atingiu a vegetação às margens da rodovia. As chamas foram controladas pelos bombeiros.
O acidente aconteceu no km 569, no sentido norte. A BR-163 ficou totalmente interditada nos dois sentidos por mais de 10 horas, provocando congestionamentos de até 10 quilômetros. A pista foi liberada às 23h40, e o trânsito foi normalizado às 1h05 desta segunda-feira (17).
As seis pessoas feridas foram encaminhadas para hospitais de São Gabriel do Oeste e Bandeirantes. Três estavam em estado grave, uma em estado moderado e duas tiveram ferimentos leves. As identidades dos quatro mortos ainda não foram divulgadas.
A Motiva Pantanal, o Corpo de Bombeiros, o Samu e a Polícia Rodoviária Federal atuaram no atendimento. A perícia começou às 20h08.
Com informações do g1.