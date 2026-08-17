Um carro invadiu a pista contrária, bateu de frente com uma carreta e provocou uma sequência de colisões seguida de explosão na BR-163, em Bandeirantes (MS), nesse domingo (16). Quatro pessoas morreram e seis ficaram feridas.

Imagens da câmera instalada numa carreta mostram o momento em que o carro entra na contramão e atinge a carreta carregada de couro. Com o impacto, o veículo de carga saiu da pista e atingiu outra carreta, que transportava combustível. Em seguida, houve a explosão.

O incêndio também atingiu a vegetação às margens da rodovia. As chamas foram controladas pelos bombeiros.