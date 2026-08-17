A atriz americana Hayden Panettiere, conhecida por papéis nas séries “Heroes” e “Nashville”, morreu aos 36 anos. A informação foi confirmada por seu pai, Skip Panettiere. A causa da morte não foi divulgada.
Em comunicado, o pai pediu privacidade para a família e afirmou que a atriz trouxe alegria a pessoas próximas e ao público.
Panettiere começou a carreira aos quatro anos e ganhou destaque como Claire Bennet, a líder de torcida com superpoderes de “Heroes”, exibida entre 2006 e 2010. Em “Nashville”, interpretou a cantora country Juliette Barnes, papel que lhe rendeu duas indicações ao Globo de Ouro.
A atriz também participou de produções como “Duelo de Titãs”, “Pânico” e “Eu Te Amo, Beth Cooper”. Neste ano, lançou o livro de memórias “This Is Me: A Reckoning”, no qual relatou experiências com vício, abuso e recuperação.
Panettiere deixa uma filha, Kaya, de seu relacionamento com o ex-boxeador Wladimir Klitschko. Em 2023, ela perdeu o irmão, Jansen Panettiere, aos 28 anos, devido a um problema cardíaco.
Com informações da BBC.