Campinas recebe até 29 de agosto a exposição coletiva “A Oitava Arte: Fotografia, Arte Essencial II”, que integra a programação oficial e marca a abertura do XVI Festival Hercule Florence de Fotografia.
O vernissage de abertura aconteceu no dia 5 de agosto, reunindo obras de mais de 20 fotógrafos renomados em um diálogo marcante entre sensibilidade visual e expressão artística.
Serviço
Evento: Exposição de Fotografia A Oitava Arte – Fotografia, Arte Essencial II
Período: 5 a 29 de agosto
Vernissage de Abertura: 5 de agosto, às 19h
Local: Centro de Convivência Cultural
Endereço: Rua General Osório – Cambuí, Campinas/SP
Entrada: Gratuita
Infos: https://festivalherculeflorence.com.br/
https://www.instagram.com/festivalherculeflorence
Artistas Participantes
Bel Young • Cadu Carmignani Verdade • Cati Alionis • Claudio Colavolpe • Daniel Gallo • Daniel Von • Elisabeth Wortsman • Fabiana Yazbek • Germano • Heloisa Tannuri • Huguette Gallo • JR Hofling • Marcio Murilo Pilot • Piergiorgio Castrucci • Pierre Piton • Renata Grangeiro • R. Kovacs • Ricardo Lima • Sayuri Assanuma • Sergio Poroger • Tania Martins • Thelma Gátuzzô.
Realização e Apoio: Galeria Ligia Testa, Art A3 (Rosita Cavenaghi), Intermídia Marketing Digital, Secretaria de Cultura e Turismo e Prefeitura Municipal de Campinas.