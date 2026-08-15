Rogério Caboclo, ex-presidente da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e um dos personagens mais controversos da cartolagem do país, anunciou neste sábado (15) que desistiu da candidatura à presidência do São Paulo. A eleição está marcada para dezembro.

"Essa decisão não representa afastamento, recuo ou diminuição do meu compromisso com o clube. Ao contrário: ela nasce da compreensão de que, neste momento, a unidade da oposição deve estar acima de qualquer projeto individual. A partir de agora, caberá ao processo eleitoral encontrar outros caminhos para reunir experiência comprovada, capacidade de gestão e conhecimento das principais estruturas do futebol brasileiro", afirmou em carta.

"Minha experiência, minha capacidade de articulação e minha disposição de trabalho permanecerão a serviço da construção de uma alternativa sólida, responsável e preparada para conduzir as mudanças de que o São Paulo necessita."