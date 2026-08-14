Um adolescente de 15 anos se entregou à polícia em Oeiras, município da região metropolitana de Lisboa, nesta quinta-feira (13), e confessou ter matado a própria mãe, uma brasileira de 33 anos.

Segundo a Polícia de Segurança Pública de Portugal, "ele relatou ter discutido com sua progenitora no dia anterior e, durante a noite, efetuou um 'mata-leão' [asfixia no pescoço] provocando-lhe a morte".

De acordo com as autoridades, o crime ocorreu no local onde ela morava com os dois filhos, no distrito de Algés, e foi cometido na frente da irmã do adolescente, de quatro anos de idade -agora sob a guarda de "pessoa idônea", de acordo com a Polícia de Segurança Pública. O pai de ambos está preso por crime de violência doméstica.