Três criminosos invadiram, no domingo (9), a mansão da família Abravanel, no Morumbi, em São Paulo. Câmeras de segurança registraram a ação e mostram os suspeitos deixando o imóvel com uma mala. Durante a fuga, um deles caiu no chão.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), uma funcionária acionou a Polícia Militar após perceber a invasão e se escondeu até a chegada dos agentes. Os suspeitos fugiram num carro que estava estacionado na porta do imóvel, onde um quarto integrante aguardava o grupo.

Os envolvidos ainda não foram identificados e permanecem foragidos. O caso foi registrado como associação criminosa e tentativa de furto.