15 de agosto de 2026
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FORAGIDOS

Criminosos invadem mansão da família de Silvio Santos

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/CCTV
Câmeras de segurança registraram a ação.
Câmeras de segurança registraram a ação.

Três criminosos invadiram, no domingo (9), a mansão da família Abravanel, no Morumbi, em São Paulo. Câmeras de segurança registraram a ação e mostram os suspeitos deixando o imóvel com uma mala. Durante a fuga, um deles caiu no chão.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), uma funcionária acionou a Polícia Militar após perceber a invasão e se escondeu até a chegada dos agentes. Os suspeitos fugiram num carro que estava estacionado na porta do imóvel, onde um quarto integrante aguardava o grupo.

Os envolvidos ainda não foram identificados e permanecem foragidos. O caso foi registrado como associação criminosa e tentativa de furto.

A mansão também foi palco do sequestro de Silvio Santos em 2001. O apresentador foi mantido como refém no local por oito horas, dois dias após a filha Patrícia Abravanel ser libertada de um cativeiro.

Com informações do Metrópoles.

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