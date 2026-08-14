Estudantes de direito da USP (Universidade de São Paulo) realizaram protesto contra o candidato à Presidência Renan Santos (Missão), na noite desta quinta-feira (13), na Faculdade de Direito no largo São Francisco, no centro da capital paulista.

O ato é uma reação ao primeiro ato de campanha do líder do MBL (Movimento Brasil Livre), que convocou apoiadores para se reunirem no largo neste domingo (16).

Nesta quinta, o protesto reuniu lideranças de movimentos sociais como UJS (União da Juventude Socialita), UEE (União Estadual dos Estudantes) e representantes do sindicato dos petroleiros e dos jornalistas.