Athletico e Bragantino empataram por 1 a 1, na noite deste sábado (15), na Arena da Baixada, em duelo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Pedro Henrique, que já defendeu o Athletico, abriu o placar para o Bragantino no segundo tempo. Mas Kerwin Vargas empatou pouco depois ao anotar seu primeiro gol com a camisa do Furacão.

Tiago Volpi teve uma ótima atuação. Depois de falhar contra o Corinthians e ser reserva contra o Atlético-MG, o goleiro fez grandes defesas para evitar a derrota hoje - ele foi essencial principalmente no primeiro tempo, quando o Athletico teve amplo domínio.