Athletico e Bragantino empatam em jogo com Volpi inspirado
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Athletico e Bragantino empataram por 1 a 1, na noite deste sábado (15), na Arena da Baixada, em duelo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Pedro Henrique, que já defendeu o Athletico, abriu o placar para o Bragantino no segundo tempo. Mas Kerwin Vargas empatou pouco depois ao anotar seu primeiro gol com a camisa do Furacão.
Tiago Volpi teve uma ótima atuação. Depois de falhar contra o Corinthians e ser reserva contra o Atlético-MG, o goleiro fez grandes defesas para evitar a derrota hoje - ele foi essencial principalmente no primeiro tempo, quando o Athletico teve amplo domínio.
Com o empate, o Athletico perdeu a chance de dormir na vice-liderança. O Furacão fica com 41 pontos, em 3º lugar, não diminuiu a distância para o líder Palmeiras e pode ver o Flamengo abrir quatro pontos de vantagem.
Já o Bragantino não conseguiu entrar no G5. O Massa Bruta chega a 32 pontos, em 7º lugar, mas pode perder posições dependendo dos resultados da rodada.
O Athletico terá um longo descanso e volta a campo apenas no dia 24, contra o Botafogo, enquanto o Bragantino terá um duelo decisivo no meio da semana. Na quarta-feira (19), o Massa Bruta encara o Atlético-MG, pelo jogo de volta das oitavas de final da Sul-Americana -na ida, o Galo venceu por 1 a 0. O próximo compromisso da equipe paulista pelo Brasileirão será no domingo (23), contra o Grêmio.
Como foi o jogo
O Athletico começou a partida com uma blitz para cima do Bragantino, e Tiago Volpi teve trabalho no início. Antes do primeiro minuto de jogo, Volpi saiu para interceptar cruzamento, mas Pedro Henrique cortou e mandou no pé de Mendoza, que acertou a trave com o gol vazio. Depois, Gilberto apareceu na área duas vezes, mas parou em ótimas defesas do goleiro do Bragantino. Por fim, Volpi fez um milagre em chute de João Cruz dentro da pequena área.
O Bragantino conseguiu diminuir o ritmo do Athletico, mas os mandantes seguiram dominando a partida e levando dificuldade para Volpi. Leozinho fez boa jogada pela direita e tentou cruzamento, mas a bola foi na direção do gol, fazendo com que Volpi mandasse para escanteio.
Na melhor chance do Massa Bruta, Vinicinho tabelou com Lucas Barbosa, invadiu a área e chutou alto, mas Santos segurou firme e armou o contra-ataque do Athletico. O goleiro achou lançamento para Viveros, que viu Pedro Henrique errar e ficou cara a cara com Volpi, mas parou em outra ótima defesa do goleiro.
O segundo tempo começou com o Bragantino mais solto em campo e tendo mais posse no campo de ataque, mas Tiago Volpi seguiu aparecendo para evitar o gol do Athletico. Após vacilo na saída de bola do Massa Bruta, Jadson teve grande oportunidade dentro da área, e o arqueiro fez uma defesaça com a mão esquerda.
O Furacão desperdiçou outras duas boas oportunidades com Viveros e Vargas, e viu o Bragantino abrir o placar com a lei do ex. Aos 21 minutos, Sant'Anna cobrou escanteio na pequena área, e Pedro Henrique desviou à queima-roupa, sem chance para Santos: 1 a 0. O zagueiro, que já defendeu o clube paranaense, não comemorou.
A felicidade do Massa Bruta, no entanto, durou pouco. Aos 29, Mendoza acionou Viveros dentro da área, o centroavante fez o pivô e cruzou rasteiro para Vargas, que dominou e conseguiu superar o inspirado Tiago Volpi para fazer seu primeiro gol pelo Furacão. Pouco depois, foi a vez de Santos fazer uma defesaça na chance de Isidro Pitta.
Depois do empate, a partida ficou aberta, com as duas equipes buscando a vitória. Quem mais se aproximou foi o Athletico, que parou mais uma vez em Volpi e tirou tinta da trave no chute de Mendoza.
FICHA TÉCNICA
Athletico 1 x 1 Red Bull Bragantino
Campeonato Brasileiro - 23ª rodada
Data: 15 de agosto de 2026 (sábado)
Horário: 18h30 (de Brasília)
Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)
Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)
Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Carlos Henrique de Lima (RJ)
VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
Gols: Kerwin Vargas (29'/2ºT) (CAP); Pedro Henrique (21'/2ºT) (RBB)Cartões amarelos: Eduardo Sasha (RBB)
Athletico: Santos; Benavídez, Aguirre e Arthur Dias; Gilberto Moraes (Jorge Rivaldo); Jadson, Luiz Gustavo, João Cruz (Dudu) (Zapelli) e Mendoza; Leozinho (Vargas) e Viveros. Técnico: Odair Hellmann.
Bragantino: Tiago Volpi; Sant'Anna, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel (Fabinho), Matheus Fernandes (Eric Ramires) e Lucas Barbosa; Herrera (Eduardo Sasha), Vinicinho (Yuri Alves) e Isidro Pitta. Técnico: Vagner Mancini.