Cano marca no fim, Flu vira sobre Palmeiras e 'ajuda' Flamengo
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O Fluminense voltou a vencer no Campeonato Brasileiro, aliviou a crise e se aproximou da briga pela terceira colocação. No Maracanã, a equipe das Laranjeiras bateu o líder Palmeiras por 3 a 2, de virada, com gol de Cano nos acréscimos.
O time de Abel Ferreira esteve duas vezes à frente no placar, com Gustavo Gómez e Mauricio, mas Hulk, Serna e Cano balançaram a rede para o time da casa e fizeram o estádio explodir,
O resultado faz a torcida do Flamengo agradecer. Com a derrota, o Alviverde permanece com 48 pontos, seis a mais que o Rubro-Negro, que enfrenta o Mirassol amanhã (16) e pode encostar na briga pelo topo da tabela.
O Tricolor, por sua vez, chega a 38 pontos, dois atrás do terceiro colocado Athletico-PR, que recebe o Red Bull Bragantino nesta rodada.
Na próxima rodada, o Fluminense recebe o Remo, no sábado, e o Palmeiras enfrenta o Vasco, em casa.
O Tricolor e o Alviverde voltam a campo no decorrer da semana, pela Libertadores. O time das Laranjeiras encara o Independiente Rivadavia na terça, fora de casa, depois do empate em 0 a 0 no Maracanã, na ida. A equipe paulista visita o Cerro Porteño, na quarta, depois do 1 a 1 em casa.
Arias no Maracanã
Fluminense x Palmeiras marcou o reencontro de John Arias com a torcida tricolor no Maracanã. O colombiano foi alvo de muitas vaias e xingamentos já desde o anúncio da escalação alviverde.
Pouco antes da bola rolar, a torcida gritou "hey, Arias, vai tomar no ...", e a arquibancada palmeirense respondeu com "olê, olê, olê, olá, Arias, Arias" -a cena se repetiu na volta do intervalo. Durante o jogo, a cada vez que era acionado, as vaias aconteciam com grande intensidade. No apito que decretou o fim do primeiro tempo, o canto no lado do Flu foi "olê, olê, olê, olá, Judas, Judas", em referência ao que foi considerado traição do jogador.
Arias foi substituído aos 27 minutos do 2º tempo, dando vaga para Emiliano Martínez. Na saída de campo, voltou a ser bastante hostilizado.
Campeão da Libertadores, Recopa e Carioca pelo Flu, Arias se despediu do clube das Laranjeiras em 2025, e se transferiu para o Wolverhampton, da Inglaterra. À época, afirmou que um possível retorno ao Brasil seria apenas para atuar com a camisa tricolor. "Não há nada no mundo, nenhum dinheiro, que compre sua essência. (...) Se eu voltar para o Brasil, será para o Fluminense". O atacante, porém, foi anunciado como reforço do Palmeiras em fevereiro deste ano, o que causou a ira da torcida do Flu.
Primeiro jogo após demissão de Zubeldía
Diante do Palmeiras, o Fluminense esteve sob o comando de Marcão. O auxiliar assumiu o time de forma interina após a demissão de Zubeldía, anunciada pelo clube na última quinta-feira (13).
A mudança na comissão técnica aconteceu em meio a uma crise. O Tricolor não venceu após a pausa para a Copa do Mundo, tendo acumulado seis empates e uma derrota. A eliminação para o Vasco na Copa do Brasil e o empate com o Independiente Rivadavia, em casa, no jogo de ida das oitavas da Libertadores, aumentaram a pressão da torcida, e a diretoria optou pela troca.
Como foi o jogo
Apesar de atuar fora de casa, o Palmeiras se mostrou melhor no início da partida, rondando o gol defendido por Fábio, e não tardou a abrir o placar -com Gustavo Gómez, que se antecipou à marcação de Jemmes após cobrança de escanteio. A equipe alviverde, porém, não conseguiu manter o ritmo.
O Tricolor sentiu um pouco o gol, mas, aos poucos, conseguiu se acertar e achou espaços no meio de campo, construindo boas tramas. O time explorava as investidas, principalmente, pelo lado direito, com Guga e Canobbio, mas pecava no momento de finalizar as jogadas.
Em certo momento, o jogo ficou "lá e cá", com os dois times colocando a bola no chão, conseguindo boas transições e assustando as defesas adversárias. O curioso é que o duelo ficou "espelhado". Enquanto o lado esquerdo, com Arias, era a válvula do Palmeiras, o Fluminense permanecia explorando o direito. Neste cenário, a equipe carioca chegou ao empate já em um dos lances derradeiros do primeiro tempo, com Hulk aproveitando cruzamento de Canobbio.
O Fluminense começou o segundo tempo com maior presença no campo de ataque, e criou boas chances para o desempate. O time tricolor ficou bem irritado com Daronco em lance com reclamação de toque no braço de Giay, dentro da área. O árbitro, porém, mandou o jogo seguir.
Com o andar do segundo tempo, o jogo ficou mais parelho e com os times em ritmo menos acelerado. Os treinadores "oxigenaram" as equipes com mudanças de peças, mas sem alterar as estruturas.
Na reta final da partida, as equipe acordaram. Maurício colocou o Palmeiras na frente de novo, mas, logo depois, Serna empatou. O Flu foi para o tudo ou nada e conseguiu a virada nos acréscimos.
Lances importantes
0x1. Aos 9 minutos do 1º tempo, Piquerez cobrou escanteio, Gustavo Gómez se antecipou à marcação e, de cabeça, abriu o placar.
Quase. Aos 24 minutos do 1º tempo, Soteldo acionou Ganso na direita. Ele dominou e bateu colocado. A bola passou perto da trave direita de Carlos Miguel.
Por pouco. Aos 38 minutos do 1º tempo, Flaco invadiu a área pela direita e tentou cruzamento rasteiro, de três dedos. Igor Rabello se embolou ao tentar cortar e quase fez contra.
1x1. Aos 41 minutos do 1º tempo, Canobbio foi acionado na direita, avançou à linha de fundo e cruzou. Hulk venceu a marcação e, de cabeça, empatou.
Perdeu. Aos 3 minutos do 2º tempo, o Flu encaixou contra-ataque explorando o lado direito, Canobbio cruzou na segunda trave e Hulk chegou batendo, mas mandou por cima.
1x2. Aos 36 minutos do 2º tempo, Flaco López desvia e a bola sobra para Maurício balançar a rede.
2x2. Aos 39 minutos do 2º tempo, Guga cruzou, Cano cabeceou e Carlos Miguel defendeu. No rebote, Serna fez o gol.
3x2. Aos 46 minutos do 2º tempo, Martinelli cabeceou da entrada da área, a bola desviou em Cano na pequena área e entrou.
FICHA TÉCNICA
FLUMINENSE 3x 2 PALMEIRAS
Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
Data/Hora: 15/8/2026, às 16h30
Árbitro: Anderson Daronco (RS)
Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Michael Stanislau (RS)
VAR: Wagner Reway (SC)
Cartões amarelos: Guga, Canobbio, Lucho Acosta (FLU); Piquerez, Arthur Gabriel (PAL)
Cartões vermelhos:
Gol: Gustavo Gómez, do Palmeiras, aos 9'/1ºT; Hulk, do Fluminense, aos 41'/1ºT; Mauricio, do Palmeiras, aos 36'/2ºT; Serna, do Fluminense, aos 39'/2ºT; Cano, do Fluminense, aos 46'/2ºT
Fluminense: Fábio; Guga, Jemmes, Igor Rabello (Millán) e Renê; Martinelli, Hércules (Nonato) e Ganso (Lucho Acosta); Canobbio, Hulk (Cano) e Soteldo (Kevin Serna). Técnico: Marcão
Palmeiras: Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez e Murilo; Allan, Marlon Freitas, Andreas Pereira e Piquerez (Arthur Gabriel); Flaco López, Vitor Roque (Ramón Sosa) (Felipe Anderson)
e Arias (Emiliano Martínez). Técnico: Abel Ferreira