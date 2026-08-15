O Fluminense voltou a vencer no Campeonato Brasileiro, aliviou a crise e se aproximou da briga pela terceira colocação. No Maracanã, a equipe das Laranjeiras bateu o líder Palmeiras por 3 a 2, de virada, com gol de Cano nos acréscimos.

O time de Abel Ferreira esteve duas vezes à frente no placar, com Gustavo Gómez e Mauricio, mas Hulk, Serna e Cano balançaram a rede para o time da casa e fizeram o estádio explodir,

O resultado faz a torcida do Flamengo agradecer. Com a derrota, o Alviverde permanece com 48 pontos, seis a mais que o Rubro-Negro, que enfrenta o Mirassol amanhã (16) e pode encostar na briga pelo topo da tabela.