Um policial civil reagiu a uma tentativa de assalto no trânsito e atirou contra um suspeito, que foi atingido na perna e acabou preso. O caso aconteceu na noite de sexta-feira (14), no bairro Itaim Bibi, na zona sul de São Paulo.

O homem foi levado ao Hospital São Paulo, onde permanece internado sob escolta policial. Outros três suspeitos, entre eles um adolescente, que estariam com ele no crime chegaram a fugir, mas foram encontrados pela Polícia Militar. Os suspeitos não tiveram seus nomes divulgados.

De acordo com a SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo), os quatro cercaram o carro do policial que transitava pela avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini e anunciaram o assalto. Em seguida, o polecial reagiu com tiros.