Policial reage a tentativa de roubo e atinge suspeito em SP
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Um policial civil reagiu a uma tentativa de assalto no trânsito e atirou contra um suspeito, que foi atingido na perna e acabou preso. O caso aconteceu na noite de sexta-feira (14), no bairro Itaim Bibi, na zona sul de São Paulo.
O homem foi levado ao Hospital São Paulo, onde permanece internado sob escolta policial. Outros três suspeitos, entre eles um adolescente, que estariam com ele no crime chegaram a fugir, mas foram encontrados pela Polícia Militar. Os suspeitos não tiveram seus nomes divulgados.
De acordo com a SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo), os quatro cercaram o carro do policial que transitava pela avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini e anunciaram o assalto. Em seguida, o polecial reagiu com tiros.
A polícia informou, em boletim de ocorrência, que apreendeu duas pistolas, um simulacro de arma de fogo, carregadores e aparelhos celulares. O caso foi registrado como roubo, resistência e lesão corporal no 96º DP (Monções).
Perseguição policial
Na madrugada do mesmo dia, a zona sul da capital registrou outro caso de tiroteio com um suspeito adolescente baleado, dessa vez, após uma perseguição policial. Ele pilotava uma motocicleta quando desobedeceu uma ordem de parada.
Segundo a PM, as equipes se aproximaram de duas motocicletas, com dois condutores e dois passageiros, e observaram uma troca de objeto entre eles, que parecia ser uma arma de fogo. A perseguição chegou até a avenida Morumbi, quando aconteceu o tiroteio.
"Uma das motocicletas conseguiu se evadir, enquanto a outra foi acompanhada pela avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini e, posteriormente, pela avenida Chucri Zaidan, onde trafegou na contramão de direção, até a avenida Morumbi, onde houve um confronto", diz a polícia, em nota.
Conforme a SSP, o condutor da motocicleta, de 17 anos, foi atingido por disparo na perna após tentativa de fuga. Ele foi levado ao Pronto-Socorro Campo Limpo. O passageiro foi detido. Eles não tiveram seus nomes divulgados.