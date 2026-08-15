A Polícia Civil do Paraná investiga a morte de um homem de 27 anos após a queda do 14º andar de um edifício em Londrina, no norte do estado, na manhã desta sexta-feira (14).

Segundo a investigação, Alexandre Rodrigues Ramos teria sido agredido, ameaçado, amarrado e mantido trancado em um cômodo do apartamento por quatro homens que estavam no imóvel.

Os quatro suspeitos foram presos em flagrante e autuados por tortura qualificada pelo resultado morte e fraude processual. Os nomes deles não foram divulgados. Os autos foram encaminhados ao Ministério Público e ao Poder Judiciário.