A Polícia Civil investiga a morte de uma jovem de 22 anos encontrada às margens do rio Paraíba do Sul, em Guaratinguetá, no interior de São Paulo, na manhã desta sexta-feira (14). Kaylane Letícia Castro da Silva havia saído de casa na noite anterior para ir à faculdade e não retornou.

Segundo familiares, Kaylane saiu de casa por volta das 17h50 de quinta-feira (13) com destino à Fatec (Faculdade de Tecnologia). A previsão era que ela retornasse por volta das 23h, mas a jovem não voltou para casa.

A família então registrou um boletim de ocorrência e iniciou as buscas. Os parentes passaram a noite procurando a jovem.