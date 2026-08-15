Polícia investiga morte de jovem às margens de rio em Guará
| Tempo de leitura: 1 min
A Polícia Civil investiga a morte de uma jovem de 22 anos encontrada às margens do rio Paraíba do Sul, em Guaratinguetá, no interior de São Paulo, na manhã desta sexta-feira (14). Kaylane Letícia Castro da Silva havia saído de casa na noite anterior para ir à faculdade e não retornou.
Segundo familiares, Kaylane saiu de casa por volta das 17h50 de quinta-feira (13) com destino à Fatec (Faculdade de Tecnologia). A previsão era que ela retornasse por volta das 23h, mas a jovem não voltou para casa.
A família então registrou um boletim de ocorrência e iniciou as buscas. Os parentes passaram a noite procurando a jovem.
Durante as buscas, o celular e outros pertences de Kaylane foram encontrados abandonados em uma região próxima ao Bosque da Amizade.
Segundo uma familiar ouvida pela Folha, o aparelho está agora com a Polícia Civil.
Na manhã de sexta-feira, equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para uma ocorrência de resgate de corpo às margens do rio Paraíba do Sul. No local, encontraram uma mulher já sem vida, posteriormente identificada como Kaylane.
À Folha uma familiar descreveu a jovem como uma pessoa "muito boazinha". Ela afirmou que a família ainda não sabe o que aconteceu entre o momento em que Kaylane saiu de casa para ir à faculdade e a localização do corpo na manhã seguinte.
Em nota, a SSP (Secretaria da Segurança Pública) afirmou que a Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte. A perícia foi acionada e o corpo encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal). Até o momento, não há informação oficial sobre a causa.
O caso foi registrado como morte suspeita na Delegacia de Guaratinguetá. Segundo a SSP, os policiais mantêm diligências para "esclarecer a totalidade dos fatos".