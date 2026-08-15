O Discord afirmou à ANPD (Agência Nacional de Proteção de Dados) que não consegue cumprir, em três dias úteis, a determinação que suspendeu transmissões ao vivo e outros recursos de vídeo da plataforma no Brasil. Em pedido de reconsideração protocolado na sexta-feira (14), a empresa pede a revogação da medida e também questiona a competência do órgão para impor a suspensão.

Como alternativa, o Discord pede que os efeitos da decisão sejam suspensos até que a agência analise as informações apresentadas pela plataforma e realize uma reunião técnica com seus representantes.

Procurada, a ANPD diz que recebeu a resposta do Discord "e analisará as informações no curso do processo de fiscalização instaurado".