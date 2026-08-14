O homem suspeito de esfaquear os próprios cães foi encontrado morto nessa quinta-feira (13), numa área de mata de Curitiba (PR). Segundo a Polícia Civil do Paraná, o corpo estava entre os bairros Campo de Santana e Tatuquara.

O homem era suspeito de atacar os animais dentro de casa. A cadela Athena morreu durante uma cirurgia de emergência, enquanto o cão Tommy sobreviveu e permanece em tratamento.

Após o ataque, o suspeito deixou o imóvel e estava desaparecido. A Polícia Civil informou que não havia, inicialmente, indícios de crime. Uma arma branca foi encontrada ao lado do corpo.