O Brasil conquistou a medalha de bronze no conjunto geral, neste sábado (15), no Mundial da ginástica rítmica, disputado em Frankfurt, na Alemanha. Além de um lugar no pódio pelo segundo ano seguido, o quinteto brasileiro garantiu a classificação para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.

O time brasileiro somou 55.500 pontos para conquistar a terceira colocação. O Brasil estava no segundo grupo, fez uma excelente apresentação no conjunto misto — 3 arcos e 2 maças — (28.700), ao som de "Abracadabra", de Lady Gaga, mas cometeu uma falha no simples —5 bolas — (26.800), o que gerou apreensão por um lugar no pódio.

O Brasil terminou a rotação na segunda colocação, e precisou aguardar outras 14 seleções se apresentarem para saber a colocação final. A Espanha liderava com 57.450. Entre as que ainda não tinham se apresentado estavam a Rússia (que compete sob bandeira neutra) e o Japão.