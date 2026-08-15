Brasil é bronze no Mundial de ginástica e garante vaga olímpica
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O Brasil conquistou a medalha de bronze no conjunto geral, neste sábado (15), no Mundial da ginástica rítmica, disputado em Frankfurt, na Alemanha. Além de um lugar no pódio pelo segundo ano seguido, o quinteto brasileiro garantiu a classificação para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.
O time brasileiro somou 55.500 pontos para conquistar a terceira colocação. O Brasil estava no segundo grupo, fez uma excelente apresentação no conjunto misto — 3 arcos e 2 maças — (28.700), ao som de "Abracadabra", de Lady Gaga, mas cometeu uma falha no simples —5 bolas — (26.800), o que gerou apreensão por um lugar no pódio.
O Brasil terminou a rotação na segunda colocação, e precisou aguardar outras 14 seleções se apresentarem para saber a colocação final. A Espanha liderava com 57.450. Entre as que ainda não tinham se apresentado estavam a Rússia (que compete sob bandeira neutra) e o Japão.
As japonesas somaram 56.700 para assumir a segunda colocação. A outra ameaça era a Bielorrússia, mas elas pararam em 51.600, e o Brasil assegurou um lugar no pódio.
A Espanha ficou com o ouro. Elas fizeram 28.500 no conjunto simples, e 28,950 no misto.
Esta é a segunda medalha brasileira no conjunto geral em Mundiais. No ano passado, a seleção faturou a prata em pleno Rio de Janeiro.
O quinteto brasileiro ainda garantiu uma vaga nas Olimpíadas de Los Angeles. As três seleções medalhistas nesta prova do Mundial se classificariam para os Jogos Olímpicos.
O Brasil disputa mais duas finais no Mundial de ginástica rítmica. O conjunto se classificou para as disputas por medalha na apresentação de cinco bolas e também no conjunto misto.