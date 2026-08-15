Um imóvel desabou na manhã deste sábado (15) em São Bernardo do Campo, no ABC, e deixou ao menos quatro pessoas feridas. Uma delas ficou sob os escombros, e o Corpo de Bombeiros trabalha no resgate.

As vítimas já socorridas foram levadas para o Hospital de São Bernardo do Campo. Elas são um homem de 37 anos, uma mulher adulta sem idade confirmada e uma menina de 11 anos.

O desabamento ocorreu por volta das 6h, na rua Jorge Amado, no bairro Planalto. Chovia no momento do acidente, mas não se sabe se esta foi a causa do colapso.