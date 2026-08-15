Imóvel desaba em São Bernardo e deixa vítima sob os escombros
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Um imóvel desabou na manhã deste sábado (15) em São Bernardo do Campo, no ABC, e deixou ao menos quatro pessoas feridas. Uma delas ficou sob os escombros, e o Corpo de Bombeiros trabalha no resgate.
As vítimas já socorridas foram levadas para o Hospital de São Bernardo do Campo. Elas são um homem de 37 anos, uma mulher adulta sem idade confirmada e uma menina de 11 anos.
O desabamento ocorreu por volta das 6h, na rua Jorge Amado, no bairro Planalto. Chovia no momento do acidente, mas não se sabe se esta foi a causa do colapso.
O Corpo de Bombeiros mobilizou 13 viaturas e atua no local com apoio do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).
A casa tinha diversos pavimentos e ficava em um grande terreno. Aparentemente, parte da edificação ainda estava em obras.