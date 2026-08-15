15 de agosto de 2026
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ALERTA

Defesa Civil envia alerta severo para chuva forte com em SP

Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
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Agência Brasil
Há chuva forte se espalhando pela zona norte e região central da capital paulista
Há chuva forte se espalhando pela zona norte e região central da capital paulista

A Defesa Civil do estado enviou alerta severo para celulares na cidade de São Paulo na manhã deste sábado (15) por causa da chuva.

O alerta, disparado por volta das 8h10, avisa que há chuva forte se espalhando pela zona norte e região central da capital paulista, com raios, vento forte e condição para granizo.

A Defesa Civil afirma que a chuva atinge áreas vizinhas a essas regiões e que as pessoas devem buscar abrigo.

Após uma sexta-feira (14) com temperatura máxima de 24,5°C, a capital paulista volta a sofrer os efeitos de uma frente fria que passou pela costa do estado.

Logo pela manhã foi registrada chuva forte em diversos pontos da cidade.

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, a nebulosidade tende a diminuir ao longo do dia, mas a temperatura não deve subir muito. A máxima prevista deve ficar novamente na casa dos 25°C.

O instituto diz que o dia pode terminar com céu nublado e chuviscos isolados, principalmente no extremo sul da capital paulista.

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