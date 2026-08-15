Defesa Civil envia alerta severo para chuva forte com em SP
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A Defesa Civil do estado enviou alerta severo para celulares na cidade de São Paulo na manhã deste sábado (15) por causa da chuva.
O alerta, disparado por volta das 8h10, avisa que há chuva forte se espalhando pela zona norte e região central da capital paulista, com raios, vento forte e condição para granizo.
A Defesa Civil afirma que a chuva atinge áreas vizinhas a essas regiões e que as pessoas devem buscar abrigo.
Após uma sexta-feira (14) com temperatura máxima de 24,5°C, a capital paulista volta a sofrer os efeitos de uma frente fria que passou pela costa do estado.
Logo pela manhã foi registrada chuva forte em diversos pontos da cidade.
Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, a nebulosidade tende a diminuir ao longo do dia, mas a temperatura não deve subir muito. A máxima prevista deve ficar novamente na casa dos 25°C.
O instituto diz que o dia pode terminar com céu nublado e chuviscos isolados, principalmente no extremo sul da capital paulista.