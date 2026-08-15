A Defesa Civil do estado enviou alerta severo para celulares na cidade de São Paulo na manhã deste sábado (15) por causa da chuva.

O alerta, disparado por volta das 8h10, avisa que há chuva forte se espalhando pela zona norte e região central da capital paulista, com raios, vento forte e condição para granizo.

A Defesa Civil afirma que a chuva atinge áreas vizinhas a essas regiões e que as pessoas devem buscar abrigo.