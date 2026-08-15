Um novo vídeo divulgado pela SSP (Secretaria de Segurança Pública) de São Paulo parece contradizer a versão da campanha do ex-ministro Fernando Haddad (PT) sobre suposta intimidação de policiais militares contra o motorista do candidato.

O material, divulgado pela SSP, mostra uma viatura passando ao lado do carro do motorista por volta das 22h24 da última terça-feira (11), mas não exibe policiais descendo à rua ou abordando o profissional.

No vídeo, o motorista estaciona o carro em frente a um hotel na Vila Mariana às 21h58. Na sequência, o motorista desce para retirar um objeto do porta-malas e volta para o carro, onde permanece por cerca de 20 minutos com as janelas fechadas.