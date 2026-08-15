Novo vídeo contradiz versão da campanha de Haddad sobre PMs
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Um novo vídeo divulgado pela SSP (Secretaria de Segurança Pública) de São Paulo parece contradizer a versão da campanha do ex-ministro Fernando Haddad (PT) sobre suposta intimidação de policiais militares contra o motorista do candidato.
O material, divulgado pela SSP, mostra uma viatura passando ao lado do carro do motorista por volta das 22h24 da última terça-feira (11), mas não exibe policiais descendo à rua ou abordando o profissional.
No vídeo, o motorista estaciona o carro em frente a um hotel na Vila Mariana às 21h58. Na sequência, o motorista desce para retirar um objeto do porta-malas e volta para o carro, onde permanece por cerca de 20 minutos com as janelas fechadas.
Por volta de 22h24, uma viatura passa devagar ao lado do carro, mas não parece parar, e também não há registro de policiais descendo do veículo. O motorista segue com os vidros do carro fechados e, às 22h26, deixa o local.
Haddad havia dito que o carro do motorista foi acompanhado por muito tempo, de forma ostensiva e intimidadora. No relato do ex-ministro a jornalistas na quarta-feira (12), os PMs teriam emparelhado o veículo, estacionado ao mesmo tempo que o motorista e se aproximado do para-choque traseiro. Isso teria ocorrido após o motorista deixá-lo em casa.
Procurada pela reportagem, a campanha do PT reafirmou a versão de intimidação e disse que o vídeo mostra sim uma dinâmica de abordagem, em que a viatura desacelera e depois tomba para a direita. Em nota, a SSP diz, que até o momento, as diligências não identificaram indícios de abordagem ou procedimento irregular por parte dos policiais.
"Embora a imagem não mostre a frente do veículo, ela é compatível com a informação de que o motorista havia estacionado naquele local e de que a viatura foi atrás dele", diz nota enviada pela equipe de Haddad. "Também é possível observar os ocupantes da viatura com os vidros abertos, olhando na direção do carro."
Segundo a campanha do petista, o motorista mantém a versão relatada. "O vídeo foi submetido para análise e, mesmo após sua apresentação, o motorista reiterou a informação de que a viatura o acompanhou durante todo o trajeto e o seguiu até o hotel", afirma nota da campanha do PT.
Haddad é candidato ao governo paulista e enfrentará nas urnas o atual governador e chefe da polícia do estado, Tarcísio de Freitas (PL).
A Secretaria de Segurança Pública disse em nota divulgada nesta sexta-feira (14) que a Polícia Militar avançou na investigação preliminar instaurada para apurar o relato de abordagem irregular e já analisou imagens de 70 câmeras de segurança.
Nestas imagens analisadas, diz a SSP, inexiste registro de abordagem, acompanhamento ou perseguição policial ao veículo. "Trata-se de uma viatura diferente da que é vista policiando a região onde reside o candidato", afirma a secretaria.
Um outro vídeo divulgado nesta semana, após a denúncia de Haddad, mostra uma viatura passando à frente do carro do ex-ministro logo antes do motorista deixá-lo em casa, na zona sul de São Paulo. Segundo o próprio Haddad, essa viatura teria iluminado o interior do carro, em medida geralmente usada para identificar os passageiros de um veículo suspeito.
Após o relato de Haddad a jornalistas na última quarta (12) o ouvidor da PM, Mauro Caseri, pediu uma investigação aprofundada do caso. A Procuradoria Eleitoral do MPF (Ministério Público Federal) também pediu explicações à gestão Tarcísio.
Já na quinta-feira, a SSP divulgou os resultados de uma apuração preliminar afirmando que as diligências não haviam identificado irregularidade na conduta dos policiais.