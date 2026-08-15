O senador Romário anunciou sua saída do PL neste sábado (15) e declarou apoio a Eduardo Paes (PSD) ao Governo do Rio de Janeiro.

O ex-jogador de futebol deixou o partido de Jair e Flávio Bolsonaro às vésperas do começo da campanha eleitoral. "Neste primeiro momento, o parlamentar permanecerá sem partido e afirma que não há conversas em andamento para uma nova filiação", diz nota da assessoria do parlamentar.

Embora Paes tenha o apoio de Lula (PT), Romário não disse se declará voto em algum presidenciável.