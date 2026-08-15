O vice-presidente de Segurança e Confiança do Discord, Jud Hoffman, admitiu, em entrevista ao jornal O Globo, falhas no processo do serviço no episódio que terminou com a morte de uma adolescente de 13 anos durante uma transmissão ao vivo.

"Não fomos rápidos o suficiente, mas estamos sempre trabalhando para melhorar esses modelos e os esforços de segurança", afirmou na entrevista publicada neste sábado (15).

Segundo Hoffman, a moderação na plataforma tem duas abordagens, proativa e reativa, e ambas combinam modelos de aprendizado de máquina com outras ferramentas de automação. Esse trabalho, ele afirma, é supervisionado por equipes treinadas para investigar e prevenir condutas como extremismo violento e exploração e abuso sexual infantil.