Holandês vence, e Fonseca conhece adversário da estreia
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João Fonseca já sabe quem será seu adversário na estreia no Masters 1000 de Cincinnati, nos Estados Unidos, no próximo domingo (14).
O brasileiro enfrentará o holandês Botic Van de Zandschulp, número 59 do mundo. Fonseca está atualmente na 27ª posição e subirá um degrau na classificação quando o ranking atualizar, na próxima segunda-feira (17).
O tenista holandês derrotou Aleksandr Shevchenko, nesta sexta-feira (14), por 2 sets a 0, com duplo 6/4. O cazaque, que é número 89 do ranking, entrou no lugar do também holandês Tallon Griekspoor (56º), que desistiu do torneio.
Uma vitória para cada lado nos duelos diretos. Fonseca venceu Van de Zandschulp na Copa Davis, em 2024, enquanto o holandês levou a melhor no ano seguinte, no ATP 250 de Bruxelas.
Reencontro com a Noruega? Se passar pelo holandês, o brasileiro pode ter o norueguês Casper Ruud pela frente na terceira rodada. Eles se enfrentaram duas vezes recentemente, ambas com vitórias de Fonseca, em Roland Garros e no Masters 1000 de Montreal.
Um possível adversário nas oitavas é o norte-americano Taylor Fritz, número oito do mundo. O caminho depende dos resultados das rodadas iniciais do torneio.
Fonseca e Van de Zandschulp se enfrentarão no domingo, ainda sem horário definido. O Masters 1000 de Cincinatti acontece até o dia 23 de agosto.