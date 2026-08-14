São Paulo anuncia renovação de Calleri até 2028 e mira extensão
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O São Paulo anunciou nesta sexta-feira a renovação de contrato de Jonathan Calleri até 2028.
O novo vínculo do atacante será válido por dois anos, mas com possibilidade de extensão por mais uma temporada.
A renovação automática está atrelada a uma meta: Calleri jogar pelo menos 60% dos jogos por, no mínimo, 45 minutos cada.
Calleri tinha vínculo com o São Paulo até o fim do ano e já havia manifestado internamente o desejo de permanecer no clube. As conversas avançaram nas últimas semanas até a definição do novo contrato.
A renovação encerra uma das principais pendências do São Paulo para a próxima temporada. O clube também havia acertado a permanência de Luciano, que renovou seu contrato no mesmo período.
Calleri está em sua segunda passagem pelo São Paulo e se consolidou como um dos principais ídolos recentes do clube. Desde seu retorno, em 2021, o argentino foi protagonista nas conquistas da Copa do Brasil de 2023 e da Supercopa Rei de 2024.