Lula tem 43% e Flávio Bolsonaro, 40%, no 2º turno, aponta Quaest
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Pesquisa Quaest divulgada nesta sexta-feira (14) aponta o presidente Lula (PT) à frente do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em cenário de primeiro turno (por 38% a 31%) e com vantagem numérica, mas em empate técnico, no segundo turno (43% a 40%).
O novo levantamento captou as intenções de voto às vésperas do início oficial da campanha eleitoral, que começa neste domingo (16). O prazo para o registro das candidaturas no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) termina neste sábado (15).
Na pesquisa anterior feita pela Genial/Quaest, publicada em 5 de agosto, o petista marcava 44% no segundo turno, contra 39% de Flávio —uma diferença de 5 pontos, contra 3 na pesquisa de agora. O cenário de primeiro turno permaneceu estável em comparação com a pesquisa passada.
O instituto ouviu presencialmente 2.004 eleitores em todo o país, de 10 a 13 de agosto. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o protocolo BR-06773/2026 e foi contratado pela Globo.
PRIMEIRO TURNO
No cenário estimulado para o primeiro turno, Lula lidera a corrida com 38%, seguido por Flávio Bolsonaro, que registra 31%.
Na sequência, Ronaldo Caiado (PSD) e Renan Santos (Missão) empatam com 4% cada, seguidos de Romeu Zema (Novo) e Augusto Cury (Avante), com 2%. Samara Martins (UP) tem 1%. Os demais nomes testados não pontuaram.
Os eleitores indecisos somam 10%. Já os que pretendem votar em branco, anular ou que não iriam votar chegam a 8%.
SEGUNDO TURNO
Em segundo turno, Lula tem 43%, contra 40% de Flávio. O petista derrotaria Caiado por 44% a 37%, ganharia de Zema por 45% a 34% e superaria Renan por 44% a 36%.
No embate direto contra Flávio Bolsonaro, principal cenário testado, os indecisos são 4%, enquanto brancos, nulos e abstenções representam 13%.
Avaliação de governo
A percepção positiva sobre a gestão de Lula está empatada com a avaliação negativa, sendo 36% e 37%, respectivamente. Os que consideram o governo regular são 25%. A parcela que não soube ou não respondeu foi de 2%.
A taxa de aprovação do trabalho do presidente foi de 46%, e a desaprovação ficou em 48%. É considerado um empate, visto que a margem de erro é de 2 pontos percentuais, tanto para mais como para menos.
53% consideram que o Brasil está indo na direção errada, contra 38% que acreditam que o país está indo na direção certa.
A volta da família Bolsonaro ao poder é motivo de medo para 45% dos eleitores ouvidos pela pesquisa. Para 41%, o medo é de que haja mais um mandato de Lula; 6% temem os dois cenários, e 3% não temem nenhum dos dois.
REJEIÇÃO
Flávio Bolsonaro é rejeitado por 54% dos entrevistados. Em seguida aparece o presidente, com 52%, Caiado, com 35%, Zema, com 34%, e Renan Santos, com 21%.
Segundo a pesquisa, 19% rejeitam o nome de Rui Costa Pimenta (PCO), 16% o médico Augusto Cury, 11% a candidata do UP, Samara Martins, e 10% o candidato do PCB, Edmilson Costa. Hertz Dias (PSTU), Leonardo Avalanche (PRTB) e Wilson Grassi (Democrata) são rejeitados por 9% dos eleitores. Clariana Barão (DC) aparece com 6% de rejeição.