Pesquisa Quaest divulgada nesta sexta-feira (14) aponta o presidente Lula (PT) à frente do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em cenário de primeiro turno (por 38% a 31%) e com vantagem numérica, mas em empate técnico, no segundo turno (43% a 40%).

O novo levantamento captou as intenções de voto às vésperas do início oficial da campanha eleitoral, que começa neste domingo (16). O prazo para o registro das candidaturas no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) termina neste sábado (15).

Na pesquisa anterior feita pela Genial/Quaest, publicada em 5 de agosto, o petista marcava 44% no segundo turno, contra 39% de Flávio —uma diferença de 5 pontos, contra 3 na pesquisa de agora. O cenário de primeiro turno permaneceu estável em comparação com a pesquisa passada.