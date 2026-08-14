A Polícia Civil do Rio Grande do Sul deflagrou nesta quinta-feira (13) uma operação contra um golpe de R$ 37 milhões aplicado contra uma mulher idosa em Gravataí, na região metropolitana de Porto Alegre, vítima de um suposto esquema de investimentos falsos.

A vítima, de 70 anos, procurou a polícia para denunciar o prejuízo. Segundo ela, o dinheiro era oriundo de uma herança e de investimentos pessoais e foi pago em depósitos de diferentes valores.

Foram expedidos dez mandados de prisão preventiva (sem prazo) e 16 de busca e apreensão no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e em São Paulo. Um dos suspeitos foi preso pela Polícia Federal nesta sexta-feira (14), no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, quando embarcaria para Navegantes (SC).