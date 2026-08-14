Trem descarrilha na linha 8-diamante, na Grande São Paulo
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Os passageiros da linha 8-Diamante levaram um susto na tarde desta sexta-feira (14) após um trem descarrilhar nas proximidades da estação Osasco, na Grande São Paulo. Ninguém ficou ferido.
Esta é a segunda ocorrência em menos de 24 horas na mesma linha, administrada pela ViaMobilidade.
O caso ocorreu por volta de 17h15, segundo a concessionária. Os clientes tiveram que desembarcar e foram direcionados pelos agentes para caminhar sobre os trilhos até a estação Comandante Sampaio, também em Osasco.
A diarista Naelva Santos, 60, trabalha na capital e voltava para casa, no município de Carapicuíba, quando ocorreu o incidente. Ela relatou a Folha que teve dificuldades de sair do trem e teve que ser carregada por um funcionário da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos).
"O vagão não chegou a cair, mas as rodas saíram dos trilhos e ele inclinou. Era o último vagão. Os outros seguraram. Estava lotado. Ficou todo mundo com muito medo. Alguns tentaram até quebrar as portas, mas não conseguiram. Só saímos quando a CPTM chegou", disse.
De acordo com a ViaMobilidade, o incidente provocou intervalos maiores entre os trens, mas ainda no início da noite foi resolvido. A situação afetou ainda a linha 9-Esmerada, também administrado pela concessionária.
No dia anterior, quinta-feira (13), outro trem descarrilhou e causou transtorno no transporte público por volta de 17h30, nas proximidades da Estação Júlio Prestes, linha 8-Diamante. Neste caso, o trem estava vazio, mas ainda causou efeitos na circulação de trens.