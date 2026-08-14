Os passageiros da linha 8-Diamante levaram um susto na tarde desta sexta-feira (14) após um trem descarrilhar nas proximidades da estação Osasco, na Grande São Paulo. Ninguém ficou ferido.

Esta é a segunda ocorrência em menos de 24 horas na mesma linha, administrada pela ViaMobilidade.

O caso ocorreu por volta de 17h15, segundo a concessionária. Os clientes tiveram que desembarcar e foram direcionados pelos agentes para caminhar sobre os trilhos até a estação Comandante Sampaio, também em Osasco.