Os brasileiros Rui Amorim, 52, Vitor Young, 32, Victor Calixto, 23, e Lucas Barbosa, 28, estão presos na Islândia desde o dia 30 de julho. Eles participaram da campanha internacional Operation 86 contra caça comercial de baleias no país nórdico.

A missão é mobilizada pela Captain Paul Watson Foundation, grupo voltado à proteção da vida marinha com ações diretas no mar. Os brasileiros partiram em junho em um grupo formado por 21 ativistas de 11 países para monitorar a atividade de caça desses animais.

Segundo a ONG Sea Shepherd Brasil, fundada por Paul Watson, os ativistas interceptaram uma embarcação da única empresa da Islândia que ainda atua na comercialização de carne de baleias. Em resposta, autoridades do país teriam prendido os tripulantes em águas internacionais.