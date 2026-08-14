Uma base da 1ª Companhia de Polícia Militar Ambiental de Guarujá, na Baixada Santista, foi atingida por diversos tiros de fuzil na madrugada desta sexta-feira (14). Um policial que estava no local revidou aos disparos, o que fez com que os criminosos fugissem.

O ataque ao imóvel foi o segundo contra forças de segurança na cidade em menos de 12 horas. Na tarde de quinta-feira (13), homens haviam disparado tiros contra uma viatura do 21º Batalhão de Polícia Militar, cujos agentes haviam ido até a favela de Santa Rosa para verificar denúncias sobre a instalação de barricadas na via pública.

No local, os policiais notaram várias pessoas armadas e houve uma troca de tiros. Assim como no ataque à base, que fica na mesma região, ninguém ficou ferido.