Após morte, base da PM é atingida por tiros de fuzil em Guarujá
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Uma base da 1ª Companhia de Polícia Militar Ambiental de Guarujá, na Baixada Santista, foi atingida por diversos tiros de fuzil na madrugada desta sexta-feira (14). Um policial que estava no local revidou aos disparos, o que fez com que os criminosos fugissem.
O ataque ao imóvel foi o segundo contra forças de segurança na cidade em menos de 12 horas. Na tarde de quinta-feira (13), homens haviam disparado tiros contra uma viatura do 21º Batalhão de Polícia Militar, cujos agentes haviam ido até a favela de Santa Rosa para verificar denúncias sobre a instalação de barricadas na via pública.
No local, os policiais notaram várias pessoas armadas e houve uma troca de tiros. Assim como no ataque à base, que fica na mesma região, ninguém ficou ferido.
Após a fuga, um novo confronto ocorreu em uma área de mangue. Um homem foi encontrado baleado às margens de um córrego e resgatado por uma embarcação, que fez a travessia até um ponto de onde ele pôde ser encaminhado a um hospital.
O homem, que não teve o nome revelado, morreu no pronto-socorro. Um rádio comunicador foi apreendido na ação.
Segundo a PM, os tiros contra a base teriam ocorrido no momento em que a morte era registrada em uma delegacia. Equipes da corporação retornaram ao local para prestar apoio.
O bairro Santa Rosa recebeu reforço de policiais militares por tempo indeterminado, enquanto agentes buscam identificar e prender os autores dos disparos.
De acordo com a PM, a região tem histórico de agressões contra policiais. A instituição afirma que o crime organizado tenta manter domínio estruturado sobre o tráfico de drogas na área, com opressão aos moradores.
O caso foi registrado na Delegacia Sede de Guarujá, e um Inquérito Policial Militar foi aberto para apurar os fatos.
Durante tarde de sexta-feira, policiais militares do Batalhão Ambiental fizeram uma operação na favela Padre Donizete, para onde suspeitos teriam fugido, conforme denúncias.
Foram apreendidos três fuzis calibre 5,56 mm, uma espingarda calibre 12, um adaptador de pistola para fuzil, 16 carregadores, munições de clibres variados e cerca de 15 kg de drogas. Os objetos foram encaminhados para uma delegacia.