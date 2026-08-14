O ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), foi alvo de busca e apreensão da Polícia Federal pela segunda vez em operação que apura suspeitas relacionadas à refinaria Refit.

A ação é a segunda fase da Operação Sem Refino, e aponta suspeitas sobre a atuação da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Rio para que fossem concedidas licenças à atividade da Refit contrárias às diretrizes técnicas.

A autorização dos mandados é do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal). Em nota, a defesa de Castro diz que ele não tem qualquer participação em irregularidades envolvendo a Refit.