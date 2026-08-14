Uma equipe do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) do Paraná resgatou, com uso de equipamento de rapel, um casal de idosos que era mantido como refém durante um sequestro dentro do próprio apartamento, no oitavo andar de um condomínio em Londrina, na madrugada de quarta-feira (12).

Os agentes entraram no local após mais de 15 horas de negociação com o sequestrador.

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