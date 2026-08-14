VEJA quando Bope usa rapel para resgatar casal idoso feito refém
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Uma equipe do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) do Paraná resgatou, com uso de equipamento de rapel, um casal de idosos que era mantido como refém durante um sequestro dentro do próprio apartamento, no oitavo andar de um condomínio em Londrina, na madrugada de quarta-feira (12).
Os agentes entraram no local após mais de 15 horas de negociação com o sequestrador.
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Segundo a polícia, o homem, de 46 anos, foi atingido por um disparo de taser após resistir à abordagem policial e sofreu parada cardiorrespiratória. Ele recebeu atendimento do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgências), mas morreu ainda no local.
As vítimas, de 70 e 68 anos, não se feriram e passam bem.
A decisão pela entrada no apartamento por rapel, de acordo com a PM, foi tomada devido à falta de avanço nas negociações com o sequestrador, que demonstrava comportamento agressivo.
Segundo a polícia, o homem entrou em surto após descobrir que familiares planejavam interná-lo em uma clínica psiquiátrica. Durante uma discussão, ele agrediu o próprio cunhado com uma faca.
Policiais da equipe de Choque do 5º Batalhão da PM realizaram o primeiro atendimento. Em nota, a corporação informou que o homem foi agressivo, ameaçou matar o casal e tirar a própria vida, além de recusar as tentativas de negociação para encerrar o sequestro.
Depois, ele invadiu outros apartamentos do condomínio até entrar no imóvel dos idosos. O local foi isolado durante a tarde, e uma equipe do Bope veio de Curitiba para participar das negociações.
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