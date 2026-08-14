O homem, que não teve o nome divulgado, é dono de uma das instituições financeiras investigadas. Segundo a polícia, uma conta bancária vinculada ao CPF dele movimentou R$ 77 milhões, incluindo valores depositados após a fraude contra a aposentada.

Um dos principais suspeitos de integrar o esquema de falsos investimentos que fez uma aposentada de 70 anos perder R$ 37 milhões foi preso nesta sexta-feira (14), no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. A prisão foi realizada pela Polícia Civil, com apoio da Polícia Federal.

A Operação Criptoabate investiga a organização criminosa suspeita de estelionato mediante fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. Três suspeitos foram presos e sete estão foragidos. Ao todo, 90 ordens judiciais foram cumpridas no Rio Grande do Sul, em São Paulo e no Rio de Janeiro.

A polícia identificou 140 possíveis vítimas e estima que as transações suspeitas do grupo somem R$ 30 bilhões. A fraude tinha como estratégia o “pig butchering”, no qual os criminosos criam uma relação de confiança antes de convencer as vítimas a investir valores cada vez maiores.

A aposentada transferiu todo o patrimônio para a plataforma fraudulenta durante seis meses, apesar das orientações de seu corretor para não realizar os aportes.