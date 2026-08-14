Uma construtora ligada ao empresário Renato Araújo, candidato a deputado federal pelo PL no Rio de Janeiro, foi alvo nesta quinta-feira (13) de busca e apreensão pela Polícia Civil no âmbito de um inquérito sobre fraudes em obras de escolas públicas estaduais.

Ao todo, foram cumpridos 20 mandados de busca e apreensão nas cidades do Rio de Janeiro, Maricá, Campos dos Goytacazes, Cabo Frio, São Gonçalo, Mangaratiba e Angra dos Reis, este último município sede da Bravo Construções. Não há informações sobre os demais alvos da operação.

A empresa firmou R$ 16 milhões em contratos para reformar unidades de ensino na gestão Cláudio Castro (PL). A construtora está em nome da mulher de Araújo, mas o empresário já foi sócio da empresa e assinava as propostas de obras enviadas à Secretaria Estadual de Educação como diretor-geral da firma.