O Corinthians obteve na Argentina, na noite de quinta-feira (13), um resultado considerado positivo pelos jogadores e pelo técnico Fernando Diniz na primeira perna das oitavas de final da Copa Libertadores. Ao fim dos 90 minutos de disputa, o placar no Gigante de Arroyito, em Rosário, apontou 0 a 0.

A formação alvinegra se segurou com um jogador a menos desde os 35 minutos do segundo tempo, quando Allan foi expulso. E conseguiu deixar tudo para a partida de volta, marcada para a próxima quinta (20), no estádio de Itaquera, em São Paulo. Quem vencer avançará às quartas. Em caso de novo empate, haverá disputa por pênaltis.

Na equilibrada partida, os atletas do time preto e branco conseguiram deixar para trás o caos administrativo do clube, que desistiu de acordo para renovação do contrato com o atacante Memphis na última terça e revoltou a torcida. A defesa fez o possível para segurar o experiente e talentoso Ángel Di María. E a classificação é ao menos uma possibilidade na próxima semana.