Confira o resultado do concurso da Mega-Sena sorteado nesta 5ª
| Tempo de leitura: 3 min
A Caixa Econômica Federal sorteou na noite desta quinta-feira (13) o concurso 3044 da Mega-Sena. O prêmio principal é de R$ 3.010.600,82. Ele não estava acumulado e a estimativa era que pudesse chegar a R$ 3,5 milhões.
Os números sorteados no Espaço da Sorte, em São Paulo, foram: 04 - 15 - 17 - 40 - 55 - 58.
A aposta simples na Mega-Sena custa R$ 6. Para os sorteios às terças e quintas-feiras ela pode ser feita até as 20h nas casas lotéricas, no portal Loterias Online e no aplicativo Loterias Caixa. A exceção é para os bolões digitais, que poderão ser comprados até 20h30 exclusivamente pelo portal Loterias Online e pelo aplicativo.
No caso dos sorteio aos domingos, as apostas podem ser feitas até às 22h do sábado anterior. Para os bolões digitais, as apostas se encerram às 10h45 do domingo -o sorteio ocorre a partir das 11h.
A probabilidade de acerto para quem faz uma aposta de seis números (no valor de R$ 6) da Mega-Sena é de uma em mais de 50 milhões. Na aposta com sete números (que custa R$ 42), a chance sobe para uma em 7,1 milhões.
COMO JOGAR
**Pelo site**
Acesse o site Loterias Online
Confirme se tem mais de 18 anos. Depois, clique em "acessar", no canto superior direito. Se for o primeiro acesso, cadastre-se. Caso contrário, faça seu login usando CPF e senha
Role a tela para baixo e, na opção da Mega-Sena, clique no ícone "Aposte Agora!"
Escolha as dezenas que quer apostar Informe se quer apostar com mais números e se quer ativar a surpresinha e/ou a teimosinha
Quando acabar tudo, clique em "colocar no carrinho", logo abaixo
O pagamento pode ser feito por Pix, cartão de crédito ou Recargapay
Siga as instruções para o pagamento e confirme a compra
Após o sorteio, entre no site, faça login e clique em "minha conta"
Em seguida, em "apostas" e, depois, em "conferir apostas"
Se você tiver ganhado, irá aparecer o prêmio que receberá e os procedimentos para retirada
**Pelo aplicativo**
Baixe o aplicativo Loterias Caixa, disponível gratuitamente para Android e iOS
Após a introdução, faça login ou cadastre-se
Na tela inicial, localize a Mega-Sena e clique em "aposte"
Selecione as dezenas desejadas e informe se quer usar mais números e se pretende ativar a teimosinha e a surpresinha
Quando acabar, selecione "adicionar ao carrinho de apostas", na parte de baixo da tela
Se quiser fazer outro jogo, repita o procedimento acima. Ao terminar, clique em "carrinho de apostas"
Confira as apostas e, se estiver tudo certo, vá em "avançar para a forma de pagamento"
O pagamento pode ser feito por Pix, cartão de crédito ou Recargapay
Siga as instruções para o pagamento e confirme a compra
Depois do sorteio, acesse o aplicativo. Abra o menu, clicando no botão no canto superior esquerdo e escolha "minha área" e, em seguida, "minhas apostas". Nessa área irá aparecer se você ganhou ou não
**Pelo Internet Banking**
Se tiver conta na Caixa, acesse a plataforma do Internet Banking com seu login e senha
Clique em loterias
Escolha Mega-Sena e depois apostar (o limite para esta forma de aposta é de R$ 500 por dia, das 7h às 20h, horário limite para fechamento das apostas)
Selecione a quantidade de números do seu jogo (de 6 a 9 por cartela)
Escolha suas dezenas e clique em "incluir aposta"
Se quiser, repita essa operação para completar três jogos e então clique em "finalizar"
Então, é só digitar os seis números de sua senha eletrônica para confirmar o pagamento
Depois é só voltar à tela inicial das loterias e clicar em "minhas apostas" para confirmar os jogos realizados.