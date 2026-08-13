A marca de moda masculina Austral dá mais um passo em seu plano de expansão e inaugura, em nossa cidade, mais uma loja da grife, no dia 10 de setembro. Fundada em 2016 por Felipe Bacellar, a etiqueta aporta no 2º piso do Shopping Iguatemi Campinas com uma loja conceito, sob o comando dos empresários locais Gabriela, Audrey e Wander Morais. A unidade traz ao público da região suas coleções atemporais e linhas consagradas, como a Black Series, combinando conforto, sofisticação e funcionalidade. Siga @austral e @austral.campinas, e saiba mais!