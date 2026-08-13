Um comerciante de 49 anos foi morto durante assalto à sua mercearia em Cataguases, na Zona da Mata de Minas Gerais, na noite de segunda-feira (10). Câmeras de segurança registraram a ação.

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Dois homens entraram no estabelecimento usando camisas semelhantes às da Polícia Civil do Rio de Janeiro e anunciaram o assalto. Poucos segundos depois, o comerciante reagiu e atirou contra os criminosos. Eles também foram atingidos e revidaram. A vítima morreu no local.