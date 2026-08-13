Um comerciante de 49 anos foi morto durante assalto à sua mercearia em Cataguases, na Zona da Mata de Minas Gerais, na noite de segunda-feira (10). Câmeras de segurança registraram a ação.
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Dois homens entraram no estabelecimento usando camisas semelhantes às da Polícia Civil do Rio de Janeiro e anunciaram o assalto. Poucos segundos depois, o comerciante reagiu e atirou contra os criminosos. Eles também foram atingidos e revidaram. A vítima morreu no local.
Dois clientes que estavam na mercearia ficaram próximos à linha dos disparos, mas não foram atingidos.
Os suspeitos, de 28 e 37 anos, fugiram após o crime. Um deles foi localizado dentro de um carro furtado, com placa de outro veículo. O segundo roubou uma motocicleta durante a fuga e também foi preso.
A polícia apreendeu três revólveres calibre 38, munições, dois celulares, um chip, uma pequena quantidade de substância semelhante à cocaína e uma camisa com o emblema da Polícia Civil do Rio de Janeiro.
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