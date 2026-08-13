13 de agosto de 2026
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INSEGURANÇA

Comerciante é morto por bandidos vestidos de policiais; VÍDEO

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/captura de tela/CCTV
Câmeras de segurança registraram a ação.
Câmeras de segurança registraram a ação.

Um comerciante de 49 anos foi morto durante assalto à sua mercearia em Cataguases, na Zona da Mata de Minas Gerais, na noite de segunda-feira (10). Câmeras de segurança registraram a ação.

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Dois homens entraram no estabelecimento usando camisas semelhantes às da Polícia Civil do Rio de Janeiro e anunciaram o assalto. Poucos segundos depois, o comerciante reagiu e atirou contra os criminosos. Eles também foram atingidos e revidaram. A vítima morreu no local.

Dois clientes que estavam na mercearia ficaram próximos à linha dos disparos, mas não foram atingidos.

Os suspeitos, de 28 e 37 anos, fugiram após o crime. Um deles foi localizado dentro de um carro furtado, com placa de outro veículo. O segundo roubou uma motocicleta durante a fuga e também foi preso.

A polícia apreendeu três revólveres calibre 38, munições, dois celulares, um chip, uma pequena quantidade de substância semelhante à cocaína e uma camisa com o emblema da Polícia Civil do Rio de Janeiro.

Os dois suspeitos foram encaminhados ao sistema prisional após atendimento médico. O caso foi registrado como roubo e encaminhado à Justiça. A Polícia Civil do Rio de Janeiro não informou se as camisas usadas pelos criminosos eram oficiais.

Com informações do g1.

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