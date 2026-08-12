O Ministério da Saúde publicou nesta quarta-feira (12) a nova regulamentação para o Programa Farmácia Popular que prevê mudanças tecnológicas, reforço no monitoramento das unidades credenciadas e estudos para ampliar os serviços oferecidos à população.

Entre as medidas está a criação de um Grupo de Trabalho que vai avaliar a inclusão de exames de sangue e urina, testes rápidos, teleatendimento e monitoramento terapêutico no programa. Também será analisada a possibilidade de ampliar o credenciamento de farmácias em áreas vulneráveis, com prioridade para periferias de grandes centros urbanos e critérios como densidade populacional.

A regulamentação prevê ainda estudos para levar atendimento a regiões de difícil acesso, como áreas ribeirinhas, por meio de estruturas alternativas, incluindo unidades volantes ou avançadas.