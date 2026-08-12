Uma jornalista teve dedos das mãos quebrados durante um assalto no domingo (9), no Setor de Rádio e Televisão Norte (SRTVN), na Asa Norte, em Brasília (DF). A vítima contou que mexia no celular na rua quando foi abordada por um homem em situação de rua. Ela ficou ferida e precisou ser afastada do trabalho.

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A polícia vai solicitar imagens de câmeras de segurança da região para tentar identificar o suspeito.