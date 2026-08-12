Uma jornalista teve dedos das mãos quebrados durante um assalto no domingo (9), no Setor de Rádio e Televisão Norte (SRTVN), na Asa Norte, em Brasília (DF). A vítima contou que mexia no celular na rua quando foi abordada por um homem em situação de rua. Ela ficou ferida e precisou ser afastada do trabalho.
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A polícia vai solicitar imagens de câmeras de segurança da região para tentar identificar o suspeito.
Nos últimos dias, outros crimes envolvendo pessoas em situação de rua foram registrados no Distrito Federal. Na sexta-feira (7), um zelador foi agredido a pauladas na Asa Norte e precisou passar por cirurgia. Na terça-feira (11), um morador de rua invadiu um prédio na Asa Sul e fez uma idosa de 95 anos refém. Ele foi morto posteriormente.
A governadora do Distrito Federal, Celina Leão, afirmou que o governo colocou em prática um protocolo para internação involuntária de pessoas em situação de rua nos casos previstos em lei.
Com informações do Metrópoles.