12 de agosto de 2026
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VIOLÊNCIA

Mulher tem dedos quebrados ao ser assaltada por morador de rua

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Vinicius de Melo/Agência Brasília
A mulher ficou ferida e precisou ser afastada do trabalho.
A mulher ficou ferida e precisou ser afastada do trabalho.

Uma jornalista teve dedos das mãos quebrados durante um assalto no domingo (9), no Setor de Rádio e Televisão Norte (SRTVN), na Asa Norte, em Brasília (DF). A vítima contou que mexia no celular na rua quando foi abordada por um homem em situação de rua. Ela ficou ferida e precisou ser afastada do trabalho.

Leia também: Pedestres sofrem onda de ataques de moradores de rua

A polícia vai solicitar imagens de câmeras de segurança da região para tentar identificar o suspeito.

Nos últimos dias, outros crimes envolvendo pessoas em situação de rua foram registrados no Distrito Federal. Na sexta-feira (7), um zelador foi agredido a pauladas na Asa Norte e precisou passar por cirurgia. Na terça-feira (11), um morador de rua invadiu um prédio na Asa Sul e fez uma idosa de 95 anos refém. Ele foi morto posteriormente.

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão, afirmou que o governo colocou em prática um protocolo para internação involuntária de pessoas em situação de rua nos casos previstos em lei.

Com informações do Metrópoles.

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