Um ex-professor de um colégio estadual de Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, é investigado por assédio sexual após pedir fotos íntimas de uma aluna de 15 anos. O caso é apurado pelo Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes (Nucria).
Segundo a Polícia Civil, o professor passou a pressionar a adolescente depois que ela recusou o pedido. Mensagens que constam na investigação mostram que ele ameaçou prejudicar o desempenho escolar da estudante caso ela não enviasse as imagens.
Após denunciar o caso, a adolescente foi afastada do contato com o professor, que também passou por processo administrativo e não integra mais a rede estadual de ensino.
Na sexta-feira (7), policiais cumpriram mandado de busca na casa do investigado, no bairro Uvaranas. Foram apreendidos celular, notebook e pendrives, que serão submetidos à perícia. A análise também busca verificar se há prática de armazenamento de imagens pornográficas de adolescentes.
O homem responde ao inquérito em liberdade. Segundo a delegada responsável pelo caso, quando a denúncia foi registrada, já não havia situação de flagrante.
O nome do professor e da escola não foram divulgados porque a investigação tramita sob segredo de Justiça.
Com informações do g1.