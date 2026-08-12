Um ex-professor de um colégio estadual de Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, é investigado por assédio sexual após pedir fotos íntimas de uma aluna de 15 anos. O caso é apurado pelo Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes (Nucria).

Segundo a Polícia Civil, o professor passou a pressionar a adolescente depois que ela recusou o pedido. Mensagens que constam na investigação mostram que ele ameaçou prejudicar o desempenho escolar da estudante caso ela não enviasse as imagens.

Após denunciar o caso, a adolescente foi afastada do contato com o professor, que também passou por processo administrativo e não integra mais a rede estadual de ensino.