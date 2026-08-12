12 de agosto de 2026
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'QUER REPROVAR?'

Professor é investigado por pedir fotos íntimas de aluna

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/grancursosonline
O caso é apurado pelo Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes (Nucria).
O caso é apurado pelo Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes (Nucria).

Um ex-professor de um colégio estadual de Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, é investigado por assédio sexual após pedir fotos íntimas de uma aluna de 15 anos. O caso é apurado pelo Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes (Nucria).

Segundo a Polícia Civil, o professor passou a pressionar a adolescente depois que ela recusou o pedido. Mensagens que constam na investigação mostram que ele ameaçou prejudicar o desempenho escolar da estudante caso ela não enviasse as imagens.

Após denunciar o caso, a adolescente foi afastada do contato com o professor, que também passou por processo administrativo e não integra mais a rede estadual de ensino.

Na sexta-feira (7), policiais cumpriram mandado de busca na casa do investigado, no bairro Uvaranas. Foram apreendidos celular, notebook e pendrives, que serão submetidos à perícia. A análise também busca verificar se há prática de armazenamento de imagens pornográficas de adolescentes.

O homem responde ao inquérito em liberdade. Segundo a delegada responsável pelo caso, quando a denúncia foi registrada, já não havia situação de flagrante.

O nome do professor e da escola não foram divulgados porque a investigação tramita sob segredo de Justiça.

Com informações do g1.

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