A soldado Júlia Natália Girão Gomes, de 27 anos, foi presa nesta terça-feira (11) por suspeita de envolvimento na morte do soldado Raphael Sampaio da Silva, também de 27 anos, encontrado carbonizado dentro de um carro em Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza (CE).

Júlia ingressou na Polícia Militar do Ceará em novembro de 2024 e trabalhava no mesmo batalhão da vítima. Ela foi autuada em flagrante por homicídio no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em Fortaleza.

A policial já respondia por estelionato, lavagem ou ocultação de bens e participação em organização criminosa. Após o crime, ela foi encontrada com as mãos amarradas em uma área de mata próxima à BR-116, nas imediações de onde o corpo de Raphael foi localizado.