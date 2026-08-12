A soldado Júlia Natália Girão Gomes, de 27 anos, foi presa nesta terça-feira (11) por suspeita de envolvimento na morte do soldado Raphael Sampaio da Silva, também de 27 anos, encontrado carbonizado dentro de um carro em Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza (CE).
Júlia ingressou na Polícia Militar do Ceará em novembro de 2024 e trabalhava no mesmo batalhão da vítima. Ela foi autuada em flagrante por homicídio no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em Fortaleza.
A policial já respondia por estelionato, lavagem ou ocultação de bens e participação em organização criminosa. Após o crime, ela foi encontrada com as mãos amarradas em uma área de mata próxima à BR-116, nas imediações de onde o corpo de Raphael foi localizado.
Segundo a Polícia Civil, porém, imagens de uma câmera de segurança mostram Júlia na oficina do marido às 8h52 de terça-feira, horário próximo ao período em que ela afirmou estar amarrada. A corporação suspeita que a policial tenha forjado a situação para se apresentar como vítima. A motivação do homicídio ainda é investigada.
O marido de Júlia também é investigado por possível ligação com o crime. Ele responde por estelionato, falsa identidade, lavagem ou ocultação de bens, participação em organização criminosa, receptação e posse irregular de arma de fogo de uso permitido.
A perícia apontou que Raphael foi atingido por disparos de arma de fogo e teve o corpo carbonizado posteriormente. A investigação está sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios Contra Agentes de Segurança Pública (DHASP).
O Ministério Público do Ceará acompanha o caso e determinou uma força-tarefa de promotores para atuar nas investigações e em eventuais procedimentos judiciais.
Com informações do g1 Ceará.