O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta quarta-feira (12) a suspensão imediata de pagamentos de verbas indenizatórias irregulares em sete tribunais de Justiça. A decisão envolve os tribunais de Goiás, Maranhão, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Roraima e Distrito Federal.

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Segundo Moraes, os tribunais mantiveram pagamentos de valores acima das regras estabelecidas pelo Supremo para os chamados “penduricalhos”. As verbas devem ser bloqueadas quando ultrapassarem 35% do subsídio ou não tiverem autorização expressa do STF.