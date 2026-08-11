Presidente do Corinthians cede e desiste de acordo com Depay
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Após uma arrastada negociação, que teve um princípio de acordo no fim de semana, o presidente do Corinthians, Osmar Stabile, decidiu não renovar o contrato do atacante Memphis Depay. O clube anunciou a definição em longo texto, publicado na tarde de terça-feira (11), agradecendo ao holandês pelos serviços prestados e dando justificativas financeiras.
"Esta decisão foi tomada única e exclusivamente em consideração à saúde financeira da nossa instituição, que demanda um rigoroso equilíbrio e responsabilidade na gestão dos recursos disponíveis", diz a nota oficial, assinada por Stabile. "Ficou claro que assumir um novo compromisso dessa magnitude não seria compatível, neste momento, com o equilíbrio financeiro."
A verdade, porém, é que os motivos da decisão foram mais políticos do que financeiros. Figuras influentes no Parque São Jorge eram contra a renovação e ameaçaram retirar o apoio a Stabile em caso de assinatura. Líder do grupo Movimento Corinthians Grande, também conhecido como Chapa 82, Armando Mendonça é desafeto de Memphis e deixou clara a sua posição.
O técnico Fernando Diniz e o executivo de futebol Marcelo Paz, do outro lado, insistiam pela permanência do jogador de 32 anos. A torcida era majoritariamente a favor, e a renovação tinha o apoio da Gaviões da Fiel. Mas, entre irritar torcedores e perder capital político, escolheu a primeira opção.
A condução do processo foi duramente criticada. Após um período de descanso ao término de sua participação na Copa do Mundo, Memphis viajou a São Paulo, passou por exames médicos e foi aprovado. Ele aceitou os termos propostos, inclusive um acerto por dois anos, não três. Mas, já com o contrato redigido, o presidente não quis nele colocar seu nome.
"Entendemos que o processo se estendeu além do prazo tradicional, mas isso se deve, principalmente, ao fato de estarmos tratando com um atleta diferenciado. A diretoria reconhece e valoriza ainda os esforços incansáveis de todos os departamentos da instituição que trabalharam para viabilizar a permanência do atleta", diz a nota.
Stabile prometeu conceder uma entrevista coletiva nos próximos dias para "prestar todos os esclarecimentos necessários". A expectativa é que o atacante também conceda uma entrevista agradecendo aos torcedores alvinegros pelos dois anos de convivência e apontando o dedo na direção de alguns dirigentes.
Para ficar, o holandês havia topado uma considerável redução salarial. O contrato encerrado no mês passado havia sido costurado pela gestão anterior, do presidente Augusto Melo, com bônus por gols, vitórias e títulos, um pacote de R$ 6 milhões a R$ 7 milhões mensais que não foi inteiramente honrado.
A dívida era um dos argumentos para que fosse feita a renovação. O Corinthians havia costurado com Memphis um acordo em que parcelaria o pagamento do valor devido em quatro vezes. E o havia convencido a abrir mão dos juros. Assim, seriam cerca de R$ 43 milhões. Sem acordo, com os juros, a dívida está em cerca de R$ 77 milhões.
Além desse pagamento de R$ 43 milhões, o clube arcaria com um salário na casa dos R$ 2 milhões mensais. Diante da situação da agremiação -com uma dívida estimada em quase R$ 2,8 bilhões e notórios problemas de fluxo de caixa– e da pressão interna, o presidente decidiu manter apoios que considera estratégicos.
Em ebulição perene, o Parque São Jorge vive dias ainda mais agitados do que os habituais. Haverá eleição presidencial no fim do ano, e Stabile -que foi eleito indiretamente, pelo Conselho Deliberativo, após o impeachment de Augusto Melo, acusado de corrupção- quer ficar para o próximo triênio.
Dessa maneira, Memphis foi embora. Despediu-se com 79 partidas disputadas, 20 gols marcados e 15 assistências distribuídas, números que provavelmente não fazem jus à sua contribuição nas conquistas do Campeonato Paulista de 2025, na Copa do Brasil de 2025 e na Supercopa do Brasil de 2026.
Os torcedores não se esquecem de sua ótima atuação na decisão estadual contra o arquirrival Palmeiras, com direito a icônica e provocativa pisada na bola. Lembram-se de seus gols decisivos na Copa do Brasil, contra Palmeiras, Cruzeiro e Vasco. Apontam até seu gol mal anulado na Supercopa, contra o Flamengo, em curioso momento de pane no sistema do árbitro de vídeo.
Depois de ter balançado a rede e definido o título da Copa do Brasil no Maracanã, o holandês concedeu uma entrevista criticando dirigentes do clube. Suas duras palavras foram interpretadas como um recado direcionado especialmente a Armando Mendonça, que ocupava o cargo de vice-presidente.
"As pessoas na diretoria precisam acordar. Eu sei exatamente de quem eu falo, e eles sabem exatamente quem são. Só deixe este clube, vão fazer m... em algum outro lugar, porque este clube precisa crescer. Quem quer f... o Corinthians, bora, saia deste clube, saia da diretoria. Este clube precisa de estrutura", afirmou.
Quem saiu foi Memphis. Sem ele, o Corinthians iniciará a disputa das oitavas de final da Copa Libertadores, contra o Rosario Central, na Argentina, na quinta-feira (13), com Pedro Raul no comando do ataque.
MEMPHIS DEPAY NO CORINTHIANS
- 79 jogos
- 20 gols
- 15 assistências
- 3 títulos (Campeonato Paulista 2025, Copa do Brasil 2025 e Supercopa do Brasil 2026)