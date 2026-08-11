Após uma arrastada negociação, que teve um princípio de acordo no fim de semana, o presidente do Corinthians, Osmar Stabile, decidiu não renovar o contrato do atacante Memphis Depay. O clube anunciou a definição em longo texto, publicado na tarde de terça-feira (11), agradecendo ao holandês pelos serviços prestados e dando justificativas financeiras.

"Esta decisão foi tomada única e exclusivamente em consideração à saúde financeira da nossa instituição, que demanda um rigoroso equilíbrio e responsabilidade na gestão dos recursos disponíveis", diz a nota oficial, assinada por Stabile. "Ficou claro que assumir um novo compromisso dessa magnitude não seria compatível, neste momento, com o equilíbrio financeiro."

A verdade, porém, é que os motivos da decisão foram mais políticos do que financeiros. Figuras influentes no Parque São Jorge eram contra a renovação e ameaçaram retirar o apoio a Stabile em caso de assinatura. Líder do grupo Movimento Corinthians Grande, também conhecido como Chapa 82, Armando Mendonça é desafeto de Memphis e deixou clara a sua posição.