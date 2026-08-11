Após uma pausa de mais de dois meses por causa da Copa do Mundo, a Copa Libertadores retorna nesta semana com as disputas das oitavas de final, com seis times brasileiros -que somam 11 títulos- ainda vivos na competição.

Há ainda quatro times argentinos, dois do Equador e dois do Chile, além de um representante da Colômbia e um do Paraguai.

Brasil e Argentina são disparados os dois maiores vencedores, com 25 taças cada um, com a edição de 2026 podendo representar um desempate na histórica rivalidade. O Uruguai vem na terceira colocação, com oito conquistas.