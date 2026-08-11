Brasileiros e argentinos batalham para liderar lista de campeões
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Após uma pausa de mais de dois meses por causa da Copa do Mundo, a Copa Libertadores retorna nesta semana com as disputas das oitavas de final, com seis times brasileiros -que somam 11 títulos- ainda vivos na competição.
Há ainda quatro times argentinos, dois do Equador e dois do Chile, além de um representante da Colômbia e um do Paraguai.
Brasil e Argentina são disparados os dois maiores vencedores, com 25 taças cada um, com a edição de 2026 podendo representar um desempate na histórica rivalidade. O Uruguai vem na terceira colocação, com oito conquistas.
A participação brasileira nas oitavas da Libertadores 2026 começará nesta terça-feira (11), com o confronto entre o Fluminense, campeão em 2023, e o argentino Independiente Rivadavia, que conseguiu avançar ao mata-mata em sua primeira participação na competição.
O jogo está marcado para as 19h (horário de Brasília), no Maracanã, com a volta no dia 18, no estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza.
Os dois times estiveram no mesmo grupo na primeira fase, com uma derrota por 2 a 1 do tricolor carioca no primeiro jogo, no Maracanã, e um empate por 1 a 1 no segundo encontro, em Mendoza.
Atual campeão da Copa da Argentina, o Rivadavia se classificou em primeiro lugar, com cinco vitórias e um empate, com o Fluminense passando em segundo, com duas vitórias, dois empates e duas derrotas.
O time do técnico Luis Zubeldía tenta encerrar uma incômoda sequência de sete partidas sem vitória, com seis empates e uma derrota. O último triunfo foi no dia 27 de maio, sobre o Deportivo La Guaira, da Venezuela, pela fase de grupos da Libertadores.
Na quarta-feira (12), mais três brasileiros entrarão em campo. O primeiro será o Palmeiras, atual vice-campeão, que medirá forças com o Cerro Porteño, às 19h, no Nubank Parque. A volta está marcada para o dia 19, em Assunção, no Paraguai.
Atual líder do Campeonato Brasileiro, o time de Abel Ferreira também esteve no mesmo grupo do adversário paraguaio na primeira fase da Libertadores, com um empate em 1 a 1 na casa do Cerro e uma derrota do alviverde por 1 a 0 em São Paulo.
No retrospecto geral, porém, há uma ampla vantagem palmeirense, com dez vitórias, cinco empates e três derrotas.
A principal esperança de gols é o atacante argentino Flaco López, artilheiro da equipe na temporada, com 16 bolas na rede. Ele já marcou duas vezes desde que retornou da Copa do Mundo com a alviceleste vice-campeã mundial, ambos contra o Fortaleza, pela Copa do Brasil.
Também na quarta, às 21h30, no Mineirão, duelarão Cruzeiro e Flamengo, no único confronto das oitavas entre dois times do mesmo país. A volta está programada para o dia 19, no Maracanã.
Tetracampeão e defensor do título, o Flamengo está há nove jogos sem perder na competição, considerando na conta também a edição passada.
A última derrota foi em setembro de 2025, pelo segundo jogo das quartas de final, contra o Estudiantes -o time carioca, comandado na época por Filipe Luís, acabou passando na disputa por pênaltis.
Na edição deste ano, a equipe acumulou até aqui cinco vitórias e um empate.
Já o Cruzeiro, campeão em 1976 e 1997, tenta voltar às quartas final pela primeira vez em oito anos.
A última vez foi em 2018, quando perdeu para o Boca Juniors. No ano seguinte, caiu nas oitavas de final para o River Plate, em sua última participação até seu retorno em 2026.
Na quinta-feira (13), será a vez de Mirassol e Corinthians entrarem em campo em busca de uma vaga nas quartas de final.
Estreando na competição continental, o time do interior paulista terá pela frente a LDU, do Equador, campeã em 2008, em cima do Fluminense.
A ida está marcada para as 19h, em Mirassol, com a volta no dia 20, em Quito. As duas equipes também dividiram o mesmo grupo na primeira fase, com uma vitória por 2 a 0 para cada lado.
O Mirassol chegou a ensaiar uma recuperação no Brasileiro após a pausa para a Copa do Mundo, com uma sequência de três jogos sem derrota, com vitórias sobre Grêmio e Remo e empate com o Vasco. No último compromisso, porém, foi derrotado por 3 a 1 pelo Cruzeiro, no domingo (9).
Também na quinta, às 21h30, o Corinhians jogará em Rosário contra o Rosario Central, no estádio Gigante de Arroyito. A partida da volta acontecerá no dia 20, na Neo Química Arena.
Classificado em primeiro lugar de seu grupo, com três vitórias, dois empates e uma derrota, o alvinegro tenta voltar às quartas de final pela primeira vez desde 2022, quando foi eliminado pelo Flamengo.
Sem poder contar com Yuri Alberto, artilheiro da equipe na temporada, com oito gols, o time de Fernando Diniz deposita sua esperança na boa fase de Pedro Raul.
O centroavante marcou seus primeiros gols pela equipe na temporada nos dois últimos jogos, na vitória sobre o Internacional -que não impediu a desclassificação corintiana na Copa do Brasil-, e sobre o Red Bull Bragantino, pelo Brasileiro.
Um dos jogos das oitavas de final precisou ser adiada por causa do terremoto que matou mais de uma centena de pessoas na Colômbia. O duelo entre Tolima, da Colômbia, e Independiente del Valle, do Equador, que ocorreria na terça, foi adiado, ainda sem nova data estabelecida.
Confrontos das oitavas de final da Libertadores
Terça-feira, 11
- Fluminense x Independiente Rivadavia-ARG (19h)
- Estudiantes-ARG x Universidad Católica-CHI (21h30)
Quarta-feira, 12
- Palmeiras x Cerro Porteño-PAR (19h)
- Platense-ARG x Coquimbo Unido-CHI (19h)
- Cruzeiro x Flamengo (21h30)
Quinta-feira, 13
- Mirassol x LDU-EQU (19h)
- Rosario Central-ARG x Corinthians (21h30)